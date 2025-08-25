Las movidas de futbolistas chilenos no se detienen y uno que lo ha pasado mal en el último tiempo es Ángelo Araos. Lejos de su mejor campaña con la U de Chile, el mediapunta ha vivido años del terror.

Luego de último paso por el fútbol brasileño, en el Atlético Goianiense, el ex seleccionado nacional busca volver a un viejo amor de la mano de una prestigiosa liga donde ya jugó.

Se trata del torneo mexicano, donde anteriormente ya militó en el Necaxa y ahora se juntará con otro chileno, en equipo que mira de reojo su llegada tras la inactividad y lesiones.

Ángelo Araos quiere revivir su gloria de la U de Chile

En una operación que ya está confirmada según cuentan en México, Ángelo Araos será nuevo jugador del Puebla. Dicho equipo tiene a Nicolás Díaz como jugador, recién arribado también desde Unión Española.

“Araos arribó en calidad de agente libre este domingo a la Ciudad de México. Viene de dos lesiones de ligamento cruzado anterior, las cuales las sufrió específicamente en 2023 y 2024 cuando defendía la camiseta del Atlético Goianiense de Brasil”, reveló el medio local Grada MX.

Su fichaje se da tras la salida de Pablo Guede en la banca, otro conocido del fútbol chileno. Por ello, Ángelo Araos apuesta a relanzar su carrera tras exitosos pasos por Antofagasta y U de Chile en nuestro país.

Los números del mediapunta nacional no son buenos eso sí y bien lo saben en México. Desde 2023 hasta la fecha, solo jugó 12 partidos. Además del Atlético Goianiense, jugó en Necaxa, Corinthians, Ponte Preta, además de los equipos chilenos ya mencionados.