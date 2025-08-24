Triste noticia desde el fútbol ecuatoriano se dio a conocer este domingo. Es que el Mushuc Runa, equipo que jugó Copa Sudamericana ante Palestino este año, anunció el fallecimiento de uno de sus futbolistas.

Se trata de Marcos Olmedo, quien a sus 26 años perdió la vida en un terirble accidente de tránsito registrado en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.

De acuerdo al servicio de emergencias ECU-911, se protagonizó un choque entre dos vehículos en una carretera de Quinindé. Además del jugador, fallecieron dos hombres más, de entre 30 y 34 años.

Lo llora el fútbol ecuatoriano

Macos Olmedo arribó en junio pasado a Mushuc Runa, equipo que venció a Palestino hace unos meses. Tras el accidente en auto y confirmarse el fallecimiento, el club emitió un comunicado en redes sociales.

“Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”, escribió el equipo.

El jugador estuvo en la banca el pasado sábado en el partido que perdió su equipo ante el Macará y sus últimos minutos fueron el 27 de julio, en la derrota 1-0 ante el CD. Técnico Universitario.

Además del Mushuc Runa, el fallecido futbolista pasó por El Nacional, Macará y Aucas, todos equipos del fútbol ecuatoriano, liga donde lamentan la temprana partida del jugador.

