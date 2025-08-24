Sigue la controversia por la barbarie en Avellaneda, donde Independiente suma críticas transversalmente en el continente. Y el partido de la fecha entre Audax vs Coquimbo no estuvo ajeno a la polémica.

Es que mientras se daba la emoción en cancha con el triunfazo pirata, en la galería sur del Bicentenario de La Florida una viral imagen se tomó las redes sociales en apoyo a U de Chile.

Barristas de los tanos posteriormente publicaron en sus plataformas videos y fotos luciendo una camiseta del Rojo. Y en el mismo registro se habla de que se la habrían quitado a un hincha argentino en Santiago.

La polémica quema contra Independiente en Chile

El partido de Audax ante Coquimbo tuvo a integrantes de la barra de Audax luciendo la camiseta de Independiente invertida en señal de protesta, donde posteriormente publicaron videos quemando la polera.

Posterior al triunfazo donde Coquimbo Unido dio otro paso más rumbo al título, integrantes de la barra local de Audax Italiano publicaron el controvertido destruyendo la remera del Rojo.

Esto se da en medio de las especulaciones por el castigo que alista Conmebol para Independiente, con muestras transversales de todo el fútbol chileno hacia los hinchas de U de Chile violentandos en Avellaneda.

Esto también incluye a los futbolistas, donde hasta el propio Arturo Vidal cruzó la vereda contraria y le dedicó emotivas palabras de apoyo a los azules tras la barbarie en suelo argentino.

La polémica protesta contra el Rojo:

