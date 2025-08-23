“Zona liberada”: El nuevo registro que culpa a Independiente por barbarie contra hinchas de la U

“El video más fuerte”. Así lo anunció en sus redes sociales Pablo Carrozza. En está ocasión el periodista trasandino publicó un nuevo registro que responsabiliza a Independiente por la barbarie que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile.

El video de un minuto y 14 segundos muestra la salida de la hinchada del Rojo tras agredir a una decena de fanáticos chilenos que se quedaron dentro del recinto y evitaron evacuar para no ser agredidos por la policía.

“De esta manera se retiraba la barra de CAI con facas y trofeos luego de haber subido a la tribuna a cazar hinchas de la U”, anunció Carroza. En las imágenes se aprecia como se retiran bajo la mirada complaciente del personal de seguridad.

Video culpa a Independiente

Varios portan las zapatillas que les quitaron a los hinchas de la U. Inclusive llevan las ropas que sustrajeron y hasta los elementos de agresión que utilizaron.

“La policía mirando. Según el ministerio de seguridad de PBA, la CD de CAI no aceptó efectivos en el estadio. Zona liberada”, complementó en su cuenta de X donde el video en minutos sumó miles de reproducciones.

Imágenes que vienen a confirmar que hubo complicidad de la policía. “Independiente no estaba capacitado para recibir público visitante. Por eso pasó todo lo que pasó”, recalcó Pablo Bebote Álvarez, quien fuese líder de la barra del Rojo, tras lo ocurrido la noche del 20 de agosto.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

Las dirigencias de ambos equipos involucrados como Independiente y Universidad de Chile tienen hasta el 27 de agosto para presentar sus descargos por lo ocurrido. Tras ello, la Comisión Disciplinaria de Conmebol será la encargada de sentenciar lo ocurrido. El partido está “cancelado” por lo que se descarta la reanudación.

Ahora resta definir cuáles serán las sanciones y qué equipo pasará a la fase de cuartos de final donde Alianza Lima espera rival. Inclusive la serie ya tiene programado su primer partido para el 17 de septiembre. Por lo que la resolución será antes de dicha fecha.