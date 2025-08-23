Impacto mundial generaron las imágenes entre Independiente y Universidad de Chile. El encuentro por la Copa Sudamericana pasó a segundo plano tras la barbarie registrada en las galerías del recinto de Buenos Aires.

La centena de hinchas del Rojo atacaron cobardemente a un puñado de hinchas de la U que no se retiraron por miedo a ser agredidos afuera del estadio. Para peor, los incidentes siguieron en las afueras con chilenos detenidos por varias horas. Por la magnitud de lo ocurrido el partido fue cancelado por Conmebol y ahora comenzó la cuenta regresiva para conocer su fallo final.

ver también Alianza Lima pone el grito en el cielo ante posible clasificación de la U en Copa Sudamericana

Pero mientras tanto, ya se han deslizado varias medidas para solucionar este tipo de agresiones. Así al menos lo deslizó un argentino ex Universidad de Chile y que fue campeón con el Romántico Viajero en 1995.

Esto trata de Cristian Traverso que siguió de cerca lo ocurrido el pasado miércoles 20 de agosto. “Quedó en evidencia que la lógica del negocio está por encima de la seguridad del hincha tanto local como extranjero”, apuntó el ahora comentarista deportivo de TyC Sports.

“Tengo amigos de los dos lados que estaban ahí, con sus hijos. Gente que fue a alentar, no a defenderse de una guerra. Estaba esperando que no me llegara la peor noticia. Que a alguno lo hayan matado. Que se haya cruzado con una piedra, con un puñal, con una desgracia. ¿Cómo se naturaliza esto?”, lamentó.

La solución a los incidentes entre Independiente vs La U

Por lo mismo, el ex futbolista enfrentó la polémica y dejó una potente reflexión. “Pero después de lo que pasó en el Libertadores de América, no hay más lugar para el romanticismo. La prioridad tiene que ser que nadie más salga herido por ir a ver un partido”, advirtió.

Publicidad

Publicidad

Conmebol ahora definirá el partido entre Independiente vs U de Chile

“Si no hay forma de garantizar la convivencia, la solución es sencilla: no más visitantes. ¿Qué más vas a ganar con 2 mil entradas? ¿Recaudas un poco más? Bueno ahora tienes n problema mucho más caro”, sentenció Cristian Traverso.

Cabe consignar que recién a principios de septiembre se podría conocer la decisión de Conmebol ante lo ocurrido en este partido que pasará a la historia como uno de los más violentos.

Publicidad