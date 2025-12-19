La Liga de Primera se mueve rápidamente en lo que respecta a fichajes. Ahí, desde Everton quieren dejar atrás los tropezones del año 2025 en que casi descienden.

Por eso, el ruletero se mueve rápido y tras abrochar la continuidad de Javier Torrente en la banca, ahora alistan los refuerzos. Ahí, un destacado defensa está cerca de recalar en Viña.

Con pasado en Deportes Melipilla y reciente ciclo en Cobresal, Cristopher Barrera es el nombre que está a una firma de vestir la camiseta de Everton. El “Gringo” viene de ser titular todo el año con los mineros.

De minero a ruletero: Así avanza Everton por su fichaje

Cristopher Barrera está muy cerca de arribar a Everton como su fichaje. El Gringo, dejó Coquimbo Unido en 2024 previo al año del título y viene de gran campaña en el Cobresal de Gustavo Huerta.

Barrera y su gran campaña en los mineros /Photosport

“Everton está en negociaciones, desde hace varios días, con Cristopher Barrera (27), lateral derecho de Cobresal. Javier Torrente lo pidió y desde la dirigencia esperan cerrarlo en los próximos días”, reveló el periodista Diego Peralta.

El jugador que corre por el carril derecho nació futbolísticamente en Deportes Melipilla. Tras eso saltó a Coquimbo, Curicó, nuevo ciclo en los piratas y finalmente este 2024 en Cobresal.

Este año disputó 22 encuentros y anotó dos goles, además de despachar dos asistencias. Pese a eso, su futuro está lejos de los legionarios y con avanzadas conversaciones en los ruleteros.