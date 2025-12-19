Es tendencia:
Dejó Coquimbo antes de ser campeón, brilló con Gustavo Huerta en Cobresal y está a una firma de Everton

Cotizado jugador minero tiene avanzadas negociaciones para jugar en Viña del Mar. Viene de largo recorrido en el fútbol chileno.

Por Nelson Martinez

Un ex pirata celebrando en Cobresal.
La Liga de Primera se mueve rápidamente en lo que respecta a fichajes. Ahí, desde Everton quieren dejar atrás los tropezones del año 2025 en que casi descienden.

Por eso, el ruletero se mueve rápido y tras abrochar la continuidad de Javier Torrente en la banca, ahora alistan los refuerzos. Ahí, un destacado defensa está cerca de recalar en Viña.

Con pasado en Deportes Melipilla y reciente ciclo en Cobresal, Cristopher Barrera es el nombre que está a una firma de vestir la camiseta de Everton. El “Gringo” viene de ser titular todo el año con los mineros.

De minero a ruletero: Así avanza Everton por su fichaje

Cristopher Barrera está muy cerca de arribar a Everton como su fichaje. El Gringo, dejó Coquimbo Unido en 2024 previo al año del título y viene de gran campaña en el Cobresal de Gustavo Huerta.

Everton está en negociaciones, desde hace varios días, con Cristopher Barrera (27), lateral derecho de Cobresal. Javier Torrente lo pidió y desde la dirigencia esperan cerrarlo en los próximos días”, reveló el periodista Diego Peralta.

El jugador que corre por el carril derecho nació futbolísticamente en Deportes Melipilla. Tras eso saltó a Coquimbo, Curicó, nuevo ciclo en los piratas y finalmente este 2024 en Cobresal.

Este año disputó 22 encuentros y anotó dos goles, además de despachar dos asistencias. Pese a eso, su futuro está lejos de los legionarios y con avanzadas conversaciones en los ruleteros.

