La Liga de Primera se mueve rápidamente en lo que respecta a fichajes. Ahí, desde Everton quieren dejar atrás los tropezones del año 2025 en que casi descienden.
Por eso, el ruletero se mueve rápido y tras abrochar la continuidad de Javier Torrente en la banca, ahora alistan los refuerzos. Ahí, un destacado defensa está cerca de recalar en Viña.
Con pasado en Deportes Melipilla y reciente ciclo en Cobresal, Cristopher Barrera es el nombre que está a una firma de vestir la camiseta de Everton. El “Gringo” viene de ser titular todo el año con los mineros.
De minero a ruletero: Así avanza Everton por su fichaje
Cristopher Barrera está muy cerca de arribar a Everton como su fichaje. El Gringo, dejó Coquimbo Unido en 2024 previo al año del título y viene de gran campaña en el Cobresal de Gustavo Huerta.
“Everton está en negociaciones, desde hace varios días, con Cristopher Barrera (27), lateral derecho de Cobresal. Javier Torrente lo pidió y desde la dirigencia esperan cerrarlo en los próximos días”, reveló el periodista Diego Peralta.
El jugador que corre por el carril derecho nació futbolísticamente en Deportes Melipilla. Tras eso saltó a Coquimbo, Curicó, nuevo ciclo en los piratas y finalmente este 2024 en Cobresal.
ver también
Era la gran joya de Colo Colo: el inédito y millonario contrato que amarró Joan Cruz tras salir de Everton
Este año disputó 22 encuentros y anotó dos goles, además de despachar dos asistencias. Pese a eso, su futuro está lejos de los legionarios y con avanzadas conversaciones en los ruleteros.