Universidad de Chile está viviendo un verdadero terremoto en el tercer mes del año. Para sorpresa de muchos Francisco Meneghini dejó de ser el DT del primer equipo azul, dejando el cargo con apenas de dos meses al mando del plantel.

Los pésimos resultados de Paqui en sus primeros siete partidos fueron más que suficientes para este volantazo en la U. En siete partidos apenas ganó uno, empató cuatro y perdió en dos, lo que da un bajísimo 33.34% de rendimiento.

Sin embargo, el argentino no es el único cuestionado en esta pasada, ya que una voz autorizada en el mundo azul como Diego Rivarola apuntó a otro responsable de este descalabro del romántico viajero.

Rivarola apunta contra Manuel Mayo en Universidad de Chile

El ídolo azul afirmó en su calidad de comentarista en ESPN Chile que “era un momento complejo el de la U, de toma de decisiones difíciles. No todos están de acuerdo, por más que te guste o no te guste. Yo siento que acá hay un sentir popular que es fuerte y siento que influyó mucho”.

“El hincha de equipo grande se hace escuchar más que en otros equipos. Esa es una realidad para bien y para mal”, agregó.

En ese sentido, el ex atacante sostuvo que “hay dirigentes que claramente no estaban convencidos con Paqui y ahora queda demostrado. Siento que hay cierta parte de la dirigencia que sí y cierta parte que no, y es esta la que decide sacarlo”.

Para cerrar, Gokú advirtió claramente que “hoy si la dirigencia decide sacar a Francisco Meneghini tampoco están conformes con lo que hizo Manuel Mayo, quien es el que lo trajo. Ese es el mensaje”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

