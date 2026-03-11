Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Rivarola cuenta el gran secreto de la dirigencia de U de Chile tras echar a Meneghini: “Tampoco están conformes con…”

El emblema de los azules aseguró que la directiva de Azul Azul también tendría cuestionamientos con Manuel Mayo en su rol como gerente deportivo, quien al final fue quien eligió a Paqui como DT.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Paqui apenas estuvo dos meses al mando de la U.
© Photosport.Paqui apenas estuvo dos meses al mando de la U.

Universidad de Chile está viviendo un verdadero terremoto en el tercer mes del año. Para sorpresa de muchos Francisco Meneghini dejó de ser el DT del primer equipo azul, dejando el cargo con apenas de dos meses al mando del plantel.

Los pésimos resultados de Paqui en sus primeros siete partidos fueron más que suficientes para este volantazo en la U. En siete partidos apenas ganó uno, empató cuatro y perdió en dos, lo que da un bajísimo 33.34% de rendimiento.

Sin embargo, el argentino no es el único cuestionado en esta pasada, ya que una voz autorizada en el mundo azul como Diego Rivarola apuntó a otro responsable de este descalabro del romántico viajero.

La sorpresiva forma que los jugadores de U de Chile se enteraron de la salida de Paqui

ver también

La sorpresiva forma que los jugadores de U de Chile se enteraron de la salida de Paqui

Rivarola apunta contra Manuel Mayo en Universidad de Chile

El ídolo azul afirmó en su calidad de comentarista en ESPN Chile que “era un momento complejo el de la U, de toma de decisiones difíciles. No todos están de acuerdo, por más que te guste o no te guste. Yo siento que acá hay un sentir popular que es fuerte y siento que influyó mucho”.

El hincha de equipo grande se hace escuchar más que en otros equipos. Esa es una realidad para bien y para mal”, agregó.

Francisco Meneghini fue elegido por Manuel Mayo para ser el DT de Universidad de Chile en este 2026. | Foto: Photosport.

Francisco Meneghini fue elegido por Manuel Mayo para ser el DT de Universidad de Chile en este 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

En ese sentido, el ex atacante sostuvo que “hay dirigentes que claramente no estaban convencidos con Paqui y ahora queda demostrado. Siento que hay cierta parte de la dirigencia que sí y cierta parte que no, y es esta la que decide sacarlo”.

Para cerrar, Gokú advirtió claramente que “hoy si la dirigencia decide sacar a Francisco Meneghini tampoco están conformes con lo que hizo Manuel Mayo, quien es el que lo trajo. Ese es el mensaje”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad
La paupérrima cantidad de minutos en que la U de Chile fue ganando durante la era de Paqui Meneghini

ver también

La paupérrima cantidad de minutos en que la U de Chile fue ganando durante la era de Paqui Meneghini

En síntesis

  • Francisco Meneghini dejó de ser DT de Universidad de Chile tras solo dos meses.
  • El técnico registró apenas un 33.34% de rendimiento en sus siete partidos dirigidos.
  • Diego Rivarola señaló a Manuel Mayo como responsable por la contratación del entrenador.
Lee también
¡Hay obstáculo! El campeón chileno que suena para reemplazar a Paqui
U de Chile

¡Hay obstáculo! El campeón chileno que suena para reemplazar a Paqui

Hospital azul: apuntan al responsable de larga lista de lesionados
U de Chile

Hospital azul: apuntan al responsable de larga lista de lesionados

Tras la salida de Paqui: hinchas de la U piden el regreso de este jugador
U de Chile

Tras la salida de Paqui: hinchas de la U piden el regreso de este jugador

Lo que dijo el Bichi ante la opción de reemplazar a Paqui en la U
U de Chile

Lo que dijo el Bichi ante la opción de reemplazar a Paqui en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo