Johnny Herrera cuenta el momento del quiebre entre Meneghini y el plantel de U. de Chile

Paqui Meneghini dejó la banca de U. de Chile. El empate con U. de Concepción fue el último partido del joven técnico, quien no supo cómo liderar al equipo tras la salida de Gustavo Álvarez y fue despedido por malos resultados.

El DT sumó apenas un triunfo en siete partidos dirigidos en el Bulla. No bastó con que esa única victoria fuera contra Colo Colo en el Monumental, porque después fue la eliminación de Copa Sudamericana. La igualdad de este lunes terminó de condenarlo.

En TNT Sports, se entregaron detalles sobre la salida de Paqui Meneghini. Más allá de los resultados en cancha, Juvenal Olmos apuntó una razón importante detrás de su despido. “Se le pasó a la mano al PF y empezó a tener lesiones continuas“, declaró.

Johnny Herrera sumó más contexto. “Lo tengo como información: había molestia interna por la forma en que se trabajaba y las lesiones generan que se hable, por la parte física“, explicó el exgolero azul.

Contaron el gran pecado de Paqui Meneghini en U. de Chile: el trabajo físico | Photosport

ver también U de Chile es un hospital: Charles Aránguiz se suma a la larga lista de lesionados

Los detalles del quiebre entre Paqui Meneghini y los jugadores de U. de Chile

“Lo ideal es un PF que le saque velocidad a los jugadores, que corran harto y toda la cuestión. Luego está el ojo del técnico, que dice, ‘espérate, no te metas esta semana, vamos a hacer esto otro’, cuando ves que es reiterativo el tipo de lesiones de los jugadores“, dijo Juvenal Olmos.

Publicidad

Publicidad

Durante la estadía de Paqui Meneghini, U. de Chile acumuló una larga lista de lesionados. El más reciente fue Charles Aránguiz, quien se desgarró en el empate con U. de Concepción. En la enfermería azul también figuran Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo.

En síntesis

Paqui Meneghini fue despedido tras sumar solo un triunfo en siete partidos dirigidos.

El trabajo físico causó molestia interna por las lesiones continuas dentro del plantel azul.

Charles Aránguiz sufrió un desgarro sumándose a una lista de cinco jugadores lesionados.