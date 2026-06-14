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Mundial 2026

Sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO de Países Bajos vs Japón por el Grupo F del Mundial 2026

El cuadro neerlandés tendrá un debut complejo ante unos asiáticos que suelen darle tarea a las selecciones europeas.

Por Jose Arias

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Países Bajos enfrenta a Japón.
© Getty ImagesPaíses Bajos enfrenta a Japón.

Estimado Mundial 2026, gracias por darnos partidos como el de esta tarde entre Países Bajos y Japón. Ambas escuadras se enfrentan en el debut del Grupo F, donde también están Suecia y Túnez.

Los neerlandeses vienen con la pica histórica de ser los que más veces han llegado a una final de un Mundial y nunca han sido campeones. Por otro lado, los nipones quieren demostrar que su promesa de revelación ya no es tal, sino que es presente.

Todo lo que debes saber sobre Países Bajos en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

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Todo lo que tienes que saber sobre este entretenido encuentro que se jugará en el AT&T de Dallas, puedes seguirlo con RedGol. Será un duelo de la táctica asiática, contra la altura y la explosión neerlandesas. Y, de seguro, sacará chispas.

Suenan los himnos

Primero, el de Países Bajos y, pronto, sonará el himno nacional de Japón.

Tremendo despliegue

Hermosa entrada de las selecciones al campo de juego en Dallas, con las respectivas banderas a cada lado de la cancha. Lindo ambiente en los minutos previos al partido.

Equipos ingresando a la cancha

Países Bajos y Japón salen del túnel para disputar el partido en Dallas.

Historial entre ambos elencos

El historial total entre las Selecciones de Países Bajos y Japón está inclinada hacia los tulipanes. En tres encuentros, dos han sido victorias de los neerlandeses (incluido el ya nombrado 1-0 en Sudáfrica 2010) y ha habido un empate.

Japón sufrirá con una ausencia

Wataru Endo, líder del elenco nipón, sufrió una lesión y no estará en el Mundial. Para peor, era su última chance de disputar una Copa del Mundo.

Alineaciones confirmadas

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Partido que repite

En Sudáfrica 2010, uno de los grandes candidatos al título era Países Bajos. Los neerlandeses se toparon con un grupo del que salieron indemnes, ganando todos sus partidos. Uno de ellos, ante Japón, equipo que precisamente, fue segundo del Grupo E. Los otros elencos eran Camerún y Dinamarca.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Países Bajos vs Japón

El inicio de la Naranja Mecánica en el Mundial 2026 y, nada menos que ante Japón, el equipo que hace rato viene peleando por ser revelación del fútbol planetario. Y comparten el grupo de la fase previa con Suecia y Túnez, partido para los madrugadores de hoy.

Puedes seguir el minuto a minuto del primer partido del Grupo F acá. Tendrás toda la información de la previa, todas las acciones importantes del duelo y más. ¡No te lo pierdas!

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