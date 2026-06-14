El cuadro neerlandés tendrá un debut complejo ante unos asiáticos que suelen darle tarea a las selecciones europeas.

Estimado Mundial 2026, gracias por darnos partidos como el de esta tarde entre Países Bajos y Japón. Ambas escuadras se enfrentan en el debut del Grupo F, donde también están Suecia y Túnez.

Los neerlandeses vienen con la pica histórica de ser los que más veces han llegado a una final de un Mundial y nunca han sido campeones. Por otro lado, los nipones quieren demostrar que su promesa de revelación ya no es tal, sino que es presente.

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Todo lo que tienes que saber sobre este entretenido encuentro que se jugará en el AT&T de Dallas, puedes seguirlo con RedGol. Será un duelo de la táctica asiática, contra la altura y la explosión neerlandesas. Y, de seguro, sacará chispas.