Los nipones dieron cátedra en Arlington, en una imagen que ya es habitual de parte de los asiáticos.

Japón es una selección que no solo captura la atención en la cancha, sino que también por lo que hacen sus hinchas fuera de ella en la Copa del Mundo 2026.

Los nipones son uno de los países llamados a dar la sorpresa en la cita planetaria que se realiza en Norteamérica. Los asiáticos han tenido buenas actuaciones en el pasado, pero les ha faltado para hacer algo realmente épico. En las últimas dos ediciones quedaron en octavos de final.

La cultura japonesa

Japón arrancó su aventura en la Copa del Mundo ante Países Bajos. En un partido que asomaba como muy complejo, los de la tierra del sol naciente lograron demostrar que no llegaron a la competición a sacarse fotos y dejaron una linda imagen dentro y fuera del terreno de juego.

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En la cancha, los nipones rescataron un trabajado empate 2-2 ante la Naranja Mecánica. Lo perdían hasta los minutos finales, pero en el 89′ Daichi Kamada igualó todo. La actuación fue celebrada con algarabía por sus hinchas, pero no perdieron la compostura.

Una vez concluido el partido, los hinchas de Japón demostraron una vez más su rica cultura en cuanto a comportamiento social y dejaron una imagen que rápidamente está dando la vuelta al mundo: se quedaron a limpiar el estadio.

Los fanáticos nipones estuvieron largos minutos recogiendo la basura en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Esta es una situación que se ha transformado en habitual para los seguidores de este país en la Copa del Mundo y en cualquier competición que protagonicen. Digno de imitar.

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Japón integra el grupo F y luego del empate frente a Países Bajos, su próximo encuentro será ante Túnez el domingo 21 de junio a las 12:00 horas. El otro país de esta zona es Suecia, que debutó con una goleada 5-1 ante los mencionados africanos.