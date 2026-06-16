El ídolo de la U se refirió al momento que vive el joven portero, quien tomó el arco del Cacique para elevarse como una de las figuras del fútbol chileno. Ahí dejó en claro que, más allá de su nivel, hay otros mejores.

Colo Colo encontró en Gabriel Maureira algo que desde hace mucho tiempo no tenía. El Cacique se vio obligado a darle rodaje al arquero de 19 años y terminó consiguiendo un jugador que se ha elevado como figura, aunque no lo suficiente para Johnny Herrera.

Si bien el joven guardameta se ganó la titularidad por la lesión de Fernando De Paul y ha mostrado un nivel más que destacable, para el ídolo de la U de Chile todavía le falta. De hecho, considera a otros como los mejores en lo que va de temporada.

Y es que justo cuando se conoció que estuvo por jugar en la selección chilena adulta en la última gira por Europa, el ex portero azul salió a liquidarlo. Tanto, que incluso le remarcó los detalles que debe potenciar si es que quiere brillar de verdad.

Johnny Herrera destaca a otros dos arqueros antes que a Gabriel Maureira de Colo Colo

A Johnny Herrera todavía no lo termina de convencer el nivel de Gabriel Maureira. Aún cuando ha sido aplaudido por varias leyendas del arco desde que irrumpió en Colo Colo, para el ídolo de la U le falta y mucho.

Para Johnny Herrera, Gabriel Maureira tiene mucho por mejorar en Colo Colo. Foto: Photosport.

“Bien, pero creo que le falta mucho”, dijo el ex guardameta en conversación con MundoCracks. Aunque no fue lo único, ya que aseguró que el canterano albo todavía “es un arquero en formación, le falta desarrollarse físicamente también”.

Johnny Herrera fue más allá y le dijo a Gabriel Maureira qué es lo que debe mejorar para dar el salto. “Más allá del biotipo que tiene, que es muy alto, le falta desarrollarse muscularmente“.

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Además, el ídolo de la U apuntó a otros nombres como los más destacados de la primera rueda de la temporada 2026. “Carabalí. Atajó harto, estuvo a punto de ir al Mundial, de hecho. Compitió muy bien a nivel internacional”.

“Ha tenido tapadas clave en el torneo y ante tanta irregularidad de muchos arqueros en nuestro medio creo que está siendo el más destacado junto a Sebastián Pérez (de Palestino)“, sentenció.

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Johnny Herrera no se sube al carro de Gabriel Maureira y se desmarca de los elogios al arquero de Colo Colo. El ídolo de la U prefiere mirar con distancia a un guardameta que hace sus primeras armas en el profesionalismo y ha ilusionado al fútbol chileno con su nivel.

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En resumen, Colo Colo, Maureira y Herrera