El meta y comentarista deportivo asegura que, pese a todo, cumplió su rol, aunque su gran favorito del torneo es otro.

Una de las grandes revelaciones que ha tenido la primera fecha de las fases de grupo del Mundial 2026 ha sido el arquero Vozinha, quien mantuvo la portería en cero de su selección de Cabo Verde, en el encuentro ante la candidata selección de España.

El meta de 40 años le puso un candado a su arco, por lo que los españoles no pudieron conquistar su área, llevándose un punto de oro y siendo elegido la figura del partido.

Uno que reaccionó al portero fue Johnny Herrera, quien aseguró que cumplió el objetivo: “Lo agarraron a pelotazos y el tipo respondió”.

Vozinha le puso una muralla al arco en Cabo Verde. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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Johnny aplaude a Vozinha pero su favorito es otro arquero

Fue en conversación con Redgol donde Johnny Herrera se refirió a la figura de Vozinha, quien se ha transformado en una de las grandes figuras del Mundial 2026.

En ese sentido, el ex meta de la U aseguró que “atajó todo, pero son partidos donde te pelotean. Creo que no tiene ni quipo en Cabo Verde, igual tiene 40 años, pero lo agarraron a pelotazo y el tipo respondió”.

Pese a esto, Herrera asegura que no está dentro de los mejores, porque para él en su puesto sólo hay uno que está lejos de todos los porteros: “Para mí, de arquero, el mejor por lejos es Neuer, hablando de la historia del fútbol”.

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