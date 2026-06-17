El histórico narrador deportivo, de radio y televisión, falleció la madrugada de este miércoles, justo en medio del Mundial.

No podía ser en otra fecha. Justo en medio del Mundial 2026 se nos fue una de las voces más queridas del periodismo chileno. Este miércoles falleció el relator Hans Marwitz.

La icónica voz de radio y televisión falleció a los 85 años, luego de una larga trayectoria en el fútbol nacional, puesto que su debut en los micrófonos fue a los 19 años en radio Corporación, por allá en 1960.

Marwitz tuvo pasos por varias emisoras en el país, porque sus gritos de gol se escucharon en radio Nacional, Cooperativa y últimamente en BíoBío.

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Hans Marwitz lució la chaqueta blanca en Canal 13

La voz del querido Gringo Marwitz se popularizó a nivel nacional cuando llegó a la televisión, ya que por años fue el relator de Canal 13 y lució la icónica chaqueta blanca del área deportiva de dicha estación.

En 2022, antes de Qatar 2022, el relator apareció en Canal 13 y dio una entrevista, donde habló de su pasión por los Mundiales.

“Para mí, ver un Mundial es lo máximo. Yo me preparo, esté o no participando Chile, porque la lista es interesante de revisar, la lista que envía cada uno de los países. Ahí van los mejores, que ahora gracias a la TV uno puede ver semanalmente”, señaló en su momento.

Hans Marwitz relató una gran cantidad de partidos, entre ellos de la selección chilena, y nos dejó muchas narraciones para la historia, como cuando la Roja clasificó a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Desde RedGol le mandamos saludos a la familia y amigos del querido Gringo.

En síntesis