El círculo que rodea al 10 argentino tuvo que salir a esclarecer una grave versión que apuntaba a la muerte del padre del jugador.

Lionel Messi está atravesando un complejo presente personal en este Mundial 2026. El astro de la selección argentina anotó un triplete en su debut con la albiceleste, pero esto en medio de un problema de salud que está afectado a su padre.

Jorge Messi, padre del atacante del Inter Miami, está hace meses delicado. No obstante, hasta el momento mucha información oficial en torno a esto no hay, lo que da pie a muchas interpretaciones.

Sin ir más lejos, en las últimas horas comenzó a circular la versión que el padre de Messi había muerto, algo que obligó a su familia a lanzar un comunicador oficial descartándolo.

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Comunicado oficial de la familia de Lionel Messi

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge Messi. | Foto: Archivo.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.

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En síntesis