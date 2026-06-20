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Mundial 2026

Países Bajos vs. Suecia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

Países Bajos va por su primera victoria en el Mundial, mientras Suecia busca dar otro paso hacia los octavos de final.

Por Franccesca Arnechino

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Países bajos enfrenta a Suecia por la segunda fecha del Grupo F.
© GeminiPaíses bajos enfrenta a Suecia por la segunda fecha del Grupo F.

Este fin de semana continúa la segunda fecha del Mundial, partiendo la jornada con el Grupo F que enfrenta a Países Bajos y Suecia en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.

La Naranja Mecánica necesita conseguir su primer triunfo, tras empatar por 2-2 ante Japón en su estreno. Mientras que los suecos, comenzaron con el pie derecho tras golear por 5-1 a Túnez, buen resultado para avanzar a la clasificación.

Los japoneses rescataron un empate 2-2 frente a Países Bajos en su estreno mundialista – Getty

Los japoneses rescataron un empate 2-2 frente a Países Bajos en su estreno mundialista – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia?

Países Bajos enfrenta a Suecia este sábado 20 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile, en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos, por el Grupo F en fase de grupos.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Suecia
  • Japón
  • Países Bajos
  • Túnez

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¿Quién ganará el partido por el Grupo F del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Países Bajos vs. Suecia jugarán por el Grupo F este sábado 20 de junio.
  • El partido comenzará a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Houston de Texas.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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