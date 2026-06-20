Países Bajos va por su primera victoria en el Mundial, mientras Suecia busca dar otro paso hacia los octavos de final.

Este fin de semana continúa la segunda fecha del Mundial, partiendo la jornada con el Grupo F que enfrenta a Países Bajos y Suecia en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.

La Naranja Mecánica necesita conseguir su primer triunfo, tras empatar por 2-2 ante Japón en su estreno. Mientras que los suecos, comenzaron con el pie derecho tras golear por 5-1 a Túnez, buen resultado para avanzar a la clasificación.

Los japoneses rescataron un empate 2-2 frente a Países Bajos en su estreno mundialista – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia?

Países Bajos enfrenta a Suecia este sábado 20 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos, por el Grupo F en fase de grupos.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo F del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Suecia

Japón

Países Bajos

Túnez

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En resumen…