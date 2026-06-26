Ocho de las treces selecciones clasificadas ya tiene definido a su rival en la próxima ronda eliminatoria de esta cita planetaria.

Cada vez queda menos para que la fase de grupos del Mundial 2026 llegue a su inevitable final. Las selecciones que avanzan a la ronda de 16avos de final ya se están definiendo, así como las que lamentablemente ya se están yendo eliminadas.

Pensando el inicio de la ronda eliminatoria, ya son trece las selecciones que tienen buen ganado su lugar, con cuatro cruces formados independiente de los resultados que se vengan en los próximos partidos.

Selecciones como Brasil, Países Bajos y Estados Unidos tienen rival para la próxima etapa, mientras que combinados como México, Argentina, Australia o Suiza todavía deben esperar a que termine esta fase de grupos.

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Las cuatro llaves que ya tenemos de los 16 avos de final del Mundial 2026

En total ya tenemos cuatro cruces definidos, partiendo por el de Sudáfrica vs Canadá, llave que dará el vamos a los 16avos de final este domingo 28 de junio en el SoFI Stadium de Los Ángeles.

Junto al duelo entre sudafricanos y canadienses tenemos a Países Bajos vs Marruecos (29 de junio en Monterrey), Brasil vs Japón (29 de junio en Houston) y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina (1 de julio en San Francisco).

Hoy viernes 26 de junio, al definirse los grupos H, I y G, tendremos los rivales de Costa de Marfil (30 de junio en Dallas), Argentina (3 de julio en Miami) y Australia (3 de julio en Dallas). ¿El resto? Pues quedará todo decidido el sábado 27, cuando se terminen los Grupo J, K y L, así como también la tabla de los ocho mejores terceros.

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En síntesis