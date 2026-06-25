El delantero español habló fuerte y claro en la previa del partido ante Uruguay, que define el futuro de la Roja en el Mundial 2026.

Una verdadera final se va a jugar este viernes por el Mundial 2026. España, que ya está prácticamente clasificada a 16° de final, define su suerte en un partidazo ante Uruguay, que necesita imperiosamente una victoria para avanzar de ronda.

Los españoles vienen de golear a Arabia Saudita por 4-0, lo que les permite ser por lo menos “mejores terceros”, pero la Roja va por los tres puntos ante la Celeste, para así evitar un posible choque con Argentina.

En el caso que España quede en el segundo puesto del Grupo H se verá las caras con la Albiceleste en 16° de final, situación que abordó el delantero Nico Williams.

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Nico Williams y el presente de España en el Mundial

El puntero de Athletic Club señaló que no harán nada especial, en referencia a las cábalas, para no toparse con el campeón del mundo en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

“Eso no vale de nada (las cábalas). Como decimos en Bilbao, lo que puede pasar es que te pegues una hostia contra el muro. Queremos disfrutar del partido ante un rival que será muy duro. Lo que no hago es dejar de mirar el cuadro para ver si me cruzo con mi hermano y le doy de su medicina. Me molaría un montón. Hablamos los dos mucho de eso”, dijo el ariete.

Nico Williams en el entrenamiento de España. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Además, el ariete que viene saliendo de una lesión, indicó que se encuentra a plenitud y espera sumar más minutos en el Mundial, para ser el mismo jugador que fue clave en la Euro 2024.

“Soy un poco cabra loca entrenando y me tienen que parar.¿Si estoy para 90 minutos? No quiero escupir para arriba, pero me veo ya. Yo lo que quiero es ayudar al equipo, juegue o no. Sueño con ser el Nico de la Euro“, cerró.

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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.