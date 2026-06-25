El entrenador argentino no genera claridad en la antesala al vital encuentro de la Celeste con los españoles en el Mundial 2026.

Una de las grandes decepciones de lo que va de Mundial 2026 es el rendimiento de la selección uruguaya, que no ha podido ganar y se juega la clasificación ante España.

El equipo de Marcelo Bielsa suma pobres empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que está en la cuerda flojo y arriesga a quedar afuera en la ronda de grupos.

Una victoria de la Celeste ante la Roja la mete en 16° de final, situación que tiene tensa a la prensa charrúa, que reporta que el Loco Bielsa está lleno de dudas para el encuentro que se jugará este viernes en Guadalajara.

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Prensa uruguaya cuenta que Bielsa no para equipo antes de España

Marcelo Bielsa tiene muchas dudas de cara al compromiso contra los españoles, que vienen de golear por 4-0 a Arabia Saudita, y ni siquiera ha parado equipo de cara al duelo vital.

“Mucho hermetismo en la selección uruguaya: Marcelo Bielsa no paró el equipo y las dudas crecen“, señaló Ovación en la previa a la “final”.

“Bielsa no puso un equipo y lo hará este jueves (hoy) por la mañana, apenas un día y medio antes del partido clave contra los europeos, selección a la que Uruguay no le ha podido ganar en los Mundiales”, agregó el citado medio.

Marcelo Bielsa y Uruguay tendrán una final ante España en México. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Por último, el medio charrúa indica que los jugadores uruguayos saben que han respondido por debajo de lo esperado y pretenden redimirse en el choque con los españoles.

“Los jugadores son conscientes de que están en falta y que han estado en deuda en los rendimientos contra Arabia Saudita y Cabo Verde. Uruguay debe bajar ostensiblemente el margen de error que le ha llevado a cometer fallas puntuales para los goles de los rivales. Como sucede en este tipo de situaciones extremas, han existido charlas buscando soluciones al momento de la Celeste”, cerró la publicación uruguaya.

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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.