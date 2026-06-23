El cuadro charrúa se juega su última opción para avanzar de ronda en el Mundial este viernes ante el cuadro hispano.

Uno de los mejores partidos del Mundial 2026 se disputará este viernes, cuando Uruguay se juegue sus últimas cartas ante España, ambos buscando la clasificación a los 16° de final.

El equipo de Marcelo Bielsa está totalmente al debe, puesto que suma pobres empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que lo único que le sirve para avanzar es una victoria frente a los europeos.

El Loco Bielsa tiene mucho trabajo de cara al choque contra los hispanos, y ya avisó que no contará con dos figuras ante la Roja: “ni de Arrascaeta, ni Araujo, tienen chance de jugar contra España”.

ver también Cristiano Ronaldo encara a los críticos tras su doblete en el Mundial: “Pensaban que estaba retirado”

Diego Lugano pide que De Arrascaeta jugue aunque esté lesionado

La situación es extrema en Uruguay, es por ello que el ex capitán de la celeste Diego Lugano, quiere que Giorgian de Arrascaeta arriesgue su físico y juegue lesionado contra los españoles.

“Creo que él debería arriesgar, sí. Debería arriesgar y jugar porque no hay otro partido por delante, el del viernes es el último y ahora hay que arriesgar, no hay nada para perder”, dijo el ex defensa central.

Diego Lugano arma la polémica en Uruguay. (Photo by Alekandra London/Getty Images)

“Creo que España no sorprendió, quien sorprendió fue Uruguay que estuvo más bajo de lo que podría haber jugador. Creo que da para ganarle a España, aunque es muy difícil, pero con un empate podemos clasificar como uno de los mejores terceros”, agregó.

Un triunfo de Uruguay ante España puede complicar a los europeos, por lo que se espera que sea un partidazo por el cierre del peleado Grupo H.

En síntesis

Uruguay se enfrentará a España este viernes en el Mundial 2026.

se enfrentará a este viernes en el Mundial 2026. Marcelo Bielsa descartó a Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo por lesión.

descartó a y por lesión. Diego Lugano pidió que de Arrascaeta juegue lesionado el último partido del Grupo H.

ver también Luis Suárez le mete presión a Marcelo Bielsa en Uruguay: “Que tome el camino correcto”

¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.