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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo encara a los críticos tras su doblete en el Mundial: “Pensaban que estaba retirado”

El Bicho apareció con todo en la Copa del Mundo y anotó dos goles en la victoria clara de Portugal ante Uzbekistán.

Por Carlos Silva Rojas

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Cristiano Ronado marcó sus dos primeros goles en el Mundial 2026.
© GettyCristiano Ronado marcó sus dos primeros goles en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 se está transformando en el certamen de los goleadores y este martes fue el turno de decir presente de Cristiano Ronaldo, quien marcó un doblete con la camiseta de Portugal.

El Bicho aprovechó las licencias que dio la débil selección de Uzbekistán y se matriculó con dos tantos, en la cómoda victoria por 5-0 de los lusos en el Mundial.

Cristiano Ronaldo, de esta forma, se mete en la pelea por ser el máximo artillero del torneo, metiéndose en la discusión en la que participan Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros.

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Cristiano Ronaldo le habla fuerte a los críticos en el Mundial

Cristiano Ronaldo habló con la prensa luego del triunfo ante Uzbekistán y no se guardó nada, puesto que fue directo con los críticos, luego de no poder marcar en el debut ante República Democrática del Congo.

Algunos pensaban que me había retirado. Pero sigo trabajando y estoy aquí“, dijo el Bicho en rueda de prensa.

“El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”, agregó el ex jugador de Real Madrid.

Por último, CR7 mostró su alegría por romper récords en la Copa del Mundo, aunque dijo que se enfoca en el trabajo grupal y espera que Portugal siga avanzando en el Mundial.

“Me siento muy feliz. Está muy bien batir récords, pero lo importante es cumplir los objetivos del equipo y lo hemos logrado, estamos en la fase eliminatoria”, cerró.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la victoria de Portugal 5-0 ante Uzbekistán.
  • Portugal clasificó a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de 2026.
  • El delantero portugués sumó sus primeros dos tantos tras no marcar ante Congo.
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