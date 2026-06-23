Tras goleada de Portugal en el Mundial: Las siete selecciones que sufrieron los goles de Cristiano Ronaldo

El sempiterno goleador anotó doblete ante Uzbekistán y ahora extendió su registro en seis copas del mundo.

Cristiano Ronaldo tapó la boca de los críticos y se transformó en genio y figura en el Mundial. El sempiterno goleador lideró a Portugal en la goleada por 5-0 ante Uzbekistán y ahora lidera el grupo K.

CR7 abrió el marcador a los 6 minutos. Luego repitió en el 39’ con magistral definición sacando a relucir que no le tiemblan las piernas en los mano a mano. Pero su cometido se extendió participando prácticamente en todos los goles. Si hasta hizo una finta para el tanto de Nuno Mendes y así extender la ventaja en el marcador.

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“Lo importante es mejorar. Ha sido una semana dura, con críticas de la opinión pública“, lamentó de entrada la mala onda sobre su persona.

“Pero no pasa nada. Son 23 años de profesión. Cuando las cosas van bien, Cristiano bien, si van mal, Cristiano es un retirado y está viejo. La vida es así”, reflexionó CR7 post partido, dando vuelta la página.

El récord de Cristiano Ronaldo: Anotó a siete selecciones en seis Mundiales distintos

Pero nada pudo opacar la histórica jornada de Portugal y de Cristiano Ronaldo. El delantero anotó en su sexto Mundial lo que marca un hito que nadie ha podido igualar. Lo que fue destacado por la FIFA.

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Su primer gol en Mundiales llegó en 2006 ante Irán de penal. Luego en Sudáfrica 2010 repitió ante Corea del Norte con un globito sobre su rival y un control con la espalda para anotar.

En Brasil 2014 volvió a marcar frente a Ghana. Pero el gran despegue fue en Rusia 2018 con triplete a España y otro gol a Marruecos. En Qatar 2022 anotó otra vez contra Ghana y en este Mundial del 2026 ya lleva dos tantos y acumula un total de 10 goles en 24 partidos disputados.