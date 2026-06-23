Efecto Nico Cordova: La jugada de Cristiano Ronaldo a tres tiempos en el Mundial

El capitán de Portugal se lució en el duelo ante Uzbekistán y con sus primeras anotaciones en la cita mundialera.

Cristiano Ronaldo acabó con las críticas y este martes marcó sus primeros goles en el Mundial 2026. El capitán y referente de Portugal apareció cuando más lo necesitaba su equipo para vencer a Uzbekistán.

El primer tanto del jugador del Al Nassr llegó a los 6 minutos. Luego en el 39’ se anotó con su doblete y conquistó el histórico registro de poder marcar en seis mundiales. Jornada para destacar porque hasta hizo pantalla para que Nuno Mendes se anotara en el marcador.

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Con el “Bicho” inspirado, el cuadro europeo mostró todo su poderío y hasta pudo alargar la ventaja en una jugada que copió a la selección chilena.

Sí, aunque usted no lo crea, Portugal imitó una forma de ejecutar la pelota parada que impuso Nicolás Córdova. Esto se registró en el minuto 57’ cuando los lusos tuvieron la gran chance de poder anotar desde falta tiro libre.

Nico Córdova impuso la jugada a tres tiempos y ahora Cristiano Ronaldo la replicó en el Mundial

Sin embargo, Cristiano Ronaldo marcó los “tres tiempos” que hizo conocido Córdova con Lucas Cepeda y estuvo a nada de marcar su triplete. El delantero hizo una finta y recibió el pase de Bruno Fernandes para marcar el tercero. Lo que fue impedido por la rápida reacción de Abduvohid Nematov.

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¿Cuándo juega la selección de Portugal?

Con este resultado, Portugal suma cuatro unidades en el grupo K y tiene más cuatro de diferencia. Ahora la definición de la zona será el próximo sábado 27 de junio ya que cierra ante Colombia, que todavía debe jugar ante Congo.