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Mundial 2026

Con apenas dos partidos: Los cuatro clasificados y los cuatro eliminados del Mundial 2026

El nuevo desempate olímpico que la FIFA está aplicando ha beneficiado y perjudicado a varias selecciones en esta cita planetaria.

Por Patricio Echagüe

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Argentina y Túnez, la dos caras de la moneda en este Mundial 2026.
© Getty Images.Argentina y Túnez, la dos caras de la moneda en este Mundial 2026.

La fecha 2 del Mundial 2026 está a pocos partidos de bajar el telón. Los doce grupos ya están ordenándose pensando en los clasificados a los 16avos de final, sobre todo por el nuevo “desempate olímpico” que la FIFA está aplicando.

Y es que selecciones como las de Estados Unidos, México, Alemania y Argentina ya se aseguraron su lugar en la próxima ronda. Para más remate, lo harán como líderes de sus grupos, ya que vencieron a los rivales que podrían igualarlos en puntaje.

Sin embargo, por esta misma vía ya tenemos combinados que jugarán la última fecha de la fase de grupos estando ya eliminados. A pesar de que matemáticamente deberían tener una opción, el desempate olímpico les arrebató cualquier chace de clasificar.

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Los beneficiados y perjudicados con el “desempate olímpico” del Mundial 2026

Si Estados Unidos, México, Alemania y Argentina se han visto beneficiados con esta nueva regla, en la otra cara de la moneda encontramos a Haití, Turquía, Túnez y Jordania, quienes no tienen ninguna opción de jugar la próxima fase.

Por el lado de Haití en el Grupo C solo puede alcanzar en puntaje a Escocia, rival con el que ya perdió en su debut mundialista. Esto mismo le ocurre a Turquía en el Grupo D, donde puede igualar los tres puntos de Australia o Turquía, dos con los que ya tropezó.

Haití jugará la última fecha de la fase de grupos ya eliminada del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Haití jugará la última fecha de la fase de grupos ya eliminada del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para finalizar está el caso de Túnez, selección que lo máximo que puede sumar ente Mundial son tres puntos en el Grupo F. Lamentablemente, solo podrá igualar a Suecia, rival con el que perdió en su primer partido.

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En síntesis

  • Estados Unidos, México, Alemania y Argentina aseguraron el liderato de sus respectivos grupos.
  • Haití, Turquía, Túnez y Jordania no tienen opciones de jugar la próxima fase.
  • El desempate olímpico es el nuevo criterio que la FIFA está aplicando.
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