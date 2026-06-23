El nuevo desempate olímpico que la FIFA está aplicando ha beneficiado y perjudicado a varias selecciones en esta cita planetaria.

La fecha 2 del Mundial 2026 está a pocos partidos de bajar el telón. Los doce grupos ya están ordenándose pensando en los clasificados a los 16avos de final, sobre todo por el nuevo “desempate olímpico” que la FIFA está aplicando.

Y es que selecciones como las de Estados Unidos, México, Alemania y Argentina ya se aseguraron su lugar en la próxima ronda. Para más remate, lo harán como líderes de sus grupos, ya que vencieron a los rivales que podrían igualarlos en puntaje.

Sin embargo, por esta misma vía ya tenemos combinados que jugarán la última fecha de la fase de grupos estando ya eliminados. A pesar de que matemáticamente deberían tener una opción, el desempate olímpico les arrebató cualquier chace de clasificar.

ver también Presidente de Peñarol enciende la interna de Uruguay en el Mundial 2026: “Nandez fue el único que se le paró a Bielsa por sus continuas falta de respeto”

Los beneficiados y perjudicados con el “desempate olímpico” del Mundial 2026

Si Estados Unidos, México, Alemania y Argentina se han visto beneficiados con esta nueva regla, en la otra cara de la moneda encontramos a Haití, Turquía, Túnez y Jordania, quienes no tienen ninguna opción de jugar la próxima fase.

Por el lado de Haití en el Grupo C solo puede alcanzar en puntaje a Escocia, rival con el que ya perdió en su debut mundialista. Esto mismo le ocurre a Turquía en el Grupo D, donde puede igualar los tres puntos de Australia o Turquía, dos con los que ya tropezó.

Haití jugará la última fecha de la fase de grupos ya eliminada del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para finalizar está el caso de Túnez, selección que lo máximo que puede sumar ente Mundial son tres puntos en el Grupo F. Lamentablemente, solo podrá igualar a Suecia, rival con el que perdió en su primer partido.

ver también Periodista paraguayo es expulsado del Mundial 2026: atacó con insultos a la FIFA en plena transmisión

En síntesis