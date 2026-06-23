El delantero del Barcelona quedó en el foco luego de los dichos de Vampeta sobre su situación personal, mientras Brasil confirmó que seguirá recuperándose de una lesión muscular.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva, con las selecciones luchando por avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el torneo también ha estado marcado por algunas polémicas, y una de las más inesperadas tiene como protagonista al delantero brasileño Raphinha.

El atacante del Barcelona quedó en el centro de la controversia luego de que el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, conocido como Vampeta, realizó declaraciones sobre la situación personal del jugador.

Los comentarios surgieron después de que se confirmara que Raphinha no estaría disponible para el próximo partido de Brasil ante Escocia debido a una lesión muscular. No obstante, la conversación rápidamente se alejó del ámbito deportivo luego de que Vampeta asegurara que el delantero estaría atravesando problemas fuera de las canchas.

¿Raphina en crisis ecónomica?

En el podcast “Red Cast”, el campeón del mundo en 2002 afirmó que el jugador del Barcelona estaría enfrentando dificultades familiares y económicas.

“Raphinha enfrenta serios problemas familiares y financieros. Está rezando para poder unirse al Al Hilal; está pasando por un momento muy difícil”, señaló el exmediocampista.

Además, agregó que se trataría de una situación familiar y que el atacante estaría buscando llegar al fútbol saudí para cambiar su panorama.

Ante esto, el círculo del futbolista reaccionó rápidamente desmintiendo la supuesta crisis. Igor Padilha, cercano al futbolista brasileño, salió a responder públicamente y negó las afirmaciones realizadas por Vampeta.

“Tendrás que explicar estas mentiras, amigo”, escribió Padilha en respuesta a los dichos del exjugador.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 13: Raphinha #11 of Brazil looks on during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

La lesión que dejó fuera a Raphinha

Más allá de la polémica, la selección brasileña confirmó que el delantero sufrió una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho durante el partido ante Haití.

El problema físico obligó al atacante a abandonar el campo por molestias en la zona afectada. Aunque Brasil no ha informado el tiempo exacto de recuperación, el cuerpo médico aseguró que seguirá un programa especial para intentar que pueda volver lo antes posible.

De momento, Raphinha permanecerá junto al plantel brasileño durante el Mundial 2026, mientras continúa su recuperación y espera regresar a las canchas. Brasil se enfrentará a Escocia este martes 24 de junio.