Brasil no pudio contra Bolivia y perdió por 1-0 en la altitud del El Alto, por la 18° y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Verdeamarela cierra quinta y estará en la cita planetaria.

Sin embargo, el ánimo no fue el mejor en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Y fue el delantero de los registros del Barcelona, Raphinha, quien se lanzó con todo contra Bolivia y el árbitro chileno Cristián Garay.

“A partir del momento en el que un equipo te hace jugar a 4.000 metros de altitud para poder ganar el partido, pienso que eso perjudica bastante a las demás selecciones“, dijo Raphinha.

ver también Crack de Brasil alaba a Chile a pesar de la amplia superioridad: “Siempre ha sido una selección muy…”

El brasileño agregó que “y después, en un encuentro equilibrado como el que estábamos jugando, el árbitro se inventó un penal. Creo que eso complica aún más nuestro juego dentro del campo“.

Tweet placeholder

Cabe recordar que Garay cobro un penal que Miguel Terceros convirtió en gol para Bolivia, desde los doce pasos a los 45’+3, venciendo las estirada de Alisson Becker en el pórtico brasileño.

Publicidad

Publicidad

Y no fue un resultado cualquiera. Es que con la victoria de local ante Brasil en el cierre, Bolivia aseguró el séptimo lugar de las eliminatorias y jugará el repechaje el Mundial 2026, dejando fuera de la instancia a Venezuela.

ver también Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la Roja de Nico Córdova: “Ha jugado un partido serio”

Respecto al polémico penal, el mismo Ancelotti fue a encarar al réferi chileno, Cristián Garay, por cobrar el pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández.