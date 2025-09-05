Es tendencia:
Selección chilena

Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la Roja de Nico Córdova: “Ha jugado un partido serio”

Esto dijo Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil sobre Chile en Eliminatorias. El DT habló sobre lo mostrado por la Roja.

Por Javiera García L.

© Carlos Parra/FFCh

La Roja mostró una nueva cara, pero no fue suficiente para hacerle daño a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo dirigido por el interino Nicolás Córdova no tuvo más que unas pocas ocasiones ante el Scratch y terminó goleado por 3-0 en el Maracaná.

Cuando parecía que Chile podía aguantar el primer tiempo, apareció Estevao para el 1-0 a los 38′. Ya en la segunda mitad, Lucas Paquetá anotó a pocos segundos de haber ingresado (72′) y Bruno Guimaraes decretó la goleada (76′).

Sabíamos que enfrentábamos a una potencia mundial. Este equipo tiene la obligación de pelear por finales, por lo tanto, a nivel individual y técnicamente, velocidad y físico, hay que admitirlo, están por sobre nosotros“, declaró Córdova tras la derrota.

Por su lado, Carlo Ancelotti declaró: “Hicimos un partido serio. Después de abrir el juego, nos resultó más natural. El partido estaba abierto hasta nuestro segundo gol, ya que en la segunda parte Chile se mostró un poco más ofensivo“.

Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la Roja

Además, el técnico de Brasil analizó: “Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto, sobre todo en la primera parte. Obviamente que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros”.

Por último, Carlo Ancelotti destacó lo vivido en el Maracaná. “Hubo un gran ambiente, con mucho cariño por el equipo. Jugamos un fútbol intenso, con buen ritmo, buena defensa y buena presión. Creo que la afición, al igual que nosotros, está muy contenta con el rendimiento del equipo”, dijo.

