Selección chilena

Betis abre la puerta para cuando Pellegrini quiera venir a la Roja: “Lo resolveremos”

El presidente del Real Betis respondió por la supuesta cláusula de Manuel Pellegrini para venir a la Roja. Dejó la puerta abierta.

Por Javiera García L.

Hace solo unas semanas, Manuel Pellegrini firmó su renovación con Real Betis hasta junio de 2027. El entrenador chileno extendió su vínculo en medio de los rumores que lo vinculaban a la Roja.

Sin embargo, no está para nada descartado que el Ingeniero pueda cumplir el sueño de tantos y llegar a Juan Pinto Durán antes de eso, porque desde el Betis estarían dispuestos a dejarlo ir si él lo desea.

Ahora, el presidente del Betis, Ángel Haro, dejó un mensaje que ilusiona a todos. Y es que, si el DT quisiera en algún momento tomar la opción de la Roja pensando en las clasificatorias al próximo Mundial, la puerta está abierta.

Cuando Manuel entienda que su ciclo en el Betis ya acabó porque piensa irse a Chile o a cualquier otro proyecto, nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora y lo resolveremos“, dijo.

Betis deja abierta la puerta para cuando Pellegrini quiera venir a la Roja

Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato“, complementó el presidente bético, refiriéndose a la supuesta cláusula de salida que pidió Pellegrini por la Roja.

Estamos muy contentos con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto”, agregó Ángel Haro.

