LaLiga

“¿Juegan bien?”: La sorpresiva reacción de Pellegrini al conocer a próximo rival en la Copa del Rey

El ingeniero se enteró en medio de una actividad del Real Betis que tendrá que enfrentar a equipo de tercera división.

Por Felipe Pavez Farías

Pellegrini enfrentará a equipo de tercera división
© capturaPellegrini enfrentará a equipo de tercera división

Manuel Pellegrini sorprendió por su reacción tras conocer a su rival en la Copa del Rey. El sorteo para los dieciseisavos pilló de imprevisto al entrenador del Real Betis y dejó una particular reacción que se volvió viral. 

Todo comenzó porque el sorteo dejó al albiverde frente al Real Murcia. Cuadro que es el más grande de la región de Murcia ya que disputó LaLiga, pero que ahora está en tercera división. 

Sin embargo, lo que sorprendió fue que Pellegrini se informó en medio de un evento navideño con hinchas del Betis. Por lo que al enterarse de su próximo rival le tuvo que consultar a sus jugadores por información. Primero fue a Ez Abde, pero el marroquí no tenía idea. Por lo que luego tuvo que dirigirse Bartra. 

“Marc (Bartra) tú los conoces… ¿Juegan en Primera o Segunda? ¿Andan bien?”, consultó a su referente en defensa y que lo acompañó en la actividad de este martes. 

El próximo rival de Manuel Pellegrini

El Desmarque captó el momento y de inmediato se volvió en uno de los temas más comentados. Especialmente porque el recuerdo de enfrentamientos de este tipo no son de los mejores para Pellegrini. En especial la serie que perdió con el Alcorcón cuando dirigía al Real Madrid. Además para la próxima llave con el Betis no podrá contar con Sofyan Amrabat, Ez Abde ni Bakambu. 

Mientras que en Murcia solo fueron palabras de alegría para lo que se viene por el prestigioso torneo. “Para nosotros, enfrentarnos a un Primera División es un premio. Afrontaremos el partido para ganar y tratar de hacerles daño. Será una experiencia muy especial para todos”, agradeció Adrián Colunga, el entrenador que será rival del albiverde. 

Cabe consignar que este duelo está programado el próximo 17 de diciembre y es a partido único. Por lo que el Betis será visitante ante Murcia. 

