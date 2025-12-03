Matías Almeyda se va en picada contra el Betis de Manuel Pellegrini: “Tienes que ser humilde…”

Un clásico caliente se jugó el pasado domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde Real Betis dio el golpe y le ganó a Sevilla, en un hito para el entrenador chileno Manuel Pellegrini.

El Ingeniero ganó por primera vez en la cancha del archirrival, porque celebró gracias al 2-0 con los goles de Pablo Fornals y Sergi Altamira.

El encuentro terminó con polémica, debido a que el público sevillano lanzó proyectiles al final del encuentro y el compromiso tuvo que ser detenido por unos minutos.

Matías Almeyda reclama el actuar de Real Betis en el clásico andaluz

El entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, habló este miércoles en la previa al partido con Extremadura por la Copa del Rey y recordó los incidentes del clásico con Betis, cargando contra actitudes de los visitantes.

“Cuando pasan actos incorrectos, a nadie le gusta. Ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. No sé, digamos, si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca. Nada está bien. Nada está bien“, dijo el Pelado.

“La botella era de plástico. La retiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido”, agregó el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

“En el fútbol, es fútbol. Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada. Ni en la provocación, ni en la reacción, pero es fútbol, y no le ha pegado a nadie tampoco. Son medidas que se toman. Por ahí, bueno, uno está acostumbrado a otra cosa, que te tiren una piedra… No pasa nada. Está mal igual”, cerró Matías Almeyda sobre los incidentes.

