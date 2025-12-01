Es tendencia:
Matías Almeyda se va encima de Alexis Sánchez y compañía en Sevilla: “Lo que me desespera…”

El entrenador del cuadro andaluz fue duro con su plantel tras la derrota ante Real Betis en el Gran Derbi por La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Almeyda está molesto por el rendimiento de Sevilla.
Un duro golpe recibió este domingo el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, porque perdió como local en el Gran Derbi ante Real Betis.

El equipo andaluz, que contó con Alexis desde el segundo tiempo y con Suazo lesionado, no pudo ante su clásico rival y se inclinó por un claro 2-0 en duelo válido por La Liga.

El resultado tiene muy molesto al entrenador sevillano, el argentino Matías Almeyda, quien criticó la serie de errores que están cometiendo sus dirigidos en la cancha.

La rabia de Almeyda por los errores de sus jugadores en Sevilla

Si bien evitó dar nombres puntuales, Almeyda reaccionó enojado por las situaciones que le están costando caro a Sevilla durante la temporada.

“Lo que más desespera son tantos errores en un torneo donde sabemos que se pagan caros. No voy a hablar nunca específicamente de un jugador, pero sí en general de los errores, que en todo este tiempo están perjudicando los resultados”, dijo el ex volante de River Plate.

“Me duele perder, obviamente más un derbi. Tenía ilusión, sobre todo después de un primer tiempo en que vi que el equipo iba”, agregó el Pelado.

José Luis Munuera Montero conversando con Almeyda y Pellegrini durante los incidentes del clásico andaluz. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Por último, comentó los incidentes que se produjeron al final del partido y que obligaron al árbitro Munuera Montero suspender momentáneamente el compromiso.

“Le dije al colegiado que interrumpir un derbi iba a perjudicar a todos. Además, esperar que la gente tire flores es imposible. Había que terminarlo. Parar, volver a arrancar… Es la primera vez que vivo esto, la primera en la historia”, cerró Matías Almeyda.

La tabla de posiciones de La Liga de España

