Gustavo Álvarez remeció a toda la U de Chile cuando ofreció esa conferencia de prensa donde dio a entender el inevitable final de su ciclo como director técnico de los azules. Lo hizo en la antesala del duelo frente a Coquimbo Unido que tenía doble utilidad para el Bulla.

Mantener el récord de victorias consecutivas que ostentaba el Ballet Azul y seguir con vida en la lucha por el Chile 2, que ofrece un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “La teoría es que hubo un detenido preso por su ego”, dijo el periodista Francisco Caneo en Cooperativa Deportes.

“Eso entienden en la U respecto de lo de Gustavo Álvarez. El ego de parte del técnico. No pude saber si Clark sabía de esta conferencia porque el presidente está más o menos escondido. Si alguien cree que Álvarez está metiendo presión, no. No es así”, aclaró el popular Topito.

Gustavo Álvarez sabe que le resta poco tiempo como DT de Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“En la U me dijeron que ‘no vamos a tener rehenes’. El ciclo se acaba el próximo 6 de diciembre cuando termine el partido contra Iquique. Ya sabíamos esto dentro de la dirigencia”, contó el citado comunicador sobre cómo le pegó a la plana mayor del Romántico Viajero esta determinación.

Gustavo Álvarez genera distintas visiones en la interna de la U de Chile

Gustavo Álvarez motivará que en la U de Chile deban buscar un director técnico y se habla de que la prioridad es Francisco Meneghini. Hoy en día, Paqui lucha por un boleto a la Copa Libertadores con O’Higgins. Aunque ya tuvo un paso por el Centro Deportivo Azul.

Cuando fue ayudante de Sebastián Beccacece durante 2016. “Álvarez está fuera. Hay dirigentes que le creen a Álvarez, pero hay otros que dicen que no le creen ni una coma que no tiene nada y que estará en enero descansando”, dijo Francisco Caneo, siempre en el micrófono de Cooperativa Deportes.

Gustavo Álvarez cree que es momento de salir de Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

“Es la técnica de la liana: toma una, va para otra. Es una especie de Tarzán”, agregó Caneo sobre el manejo que ha tenido el director técnico argentino, quien tomó el mando del plantel estelar de la U tras haber ganado el Campeonato Nacional 2023 al mando de Huachipato.

