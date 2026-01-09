Gustavo Álvarez se fue por la puerta chica de Universidad de Chile. El entrenador no respetó su contrato que lo ligaba con el cuadro azul por todo 2026 y también pidió bajar generosamente la cláusula que le permitió cerrar su paso por el cuadro laico y quedar libre.

El argentino se fue de la U y aseguró que no tenía propuesta laborales, lo cual provocó la sospecha en los hinchas y en el medio, debido a su cercanía con la selección peruana.

“No tengo ninguna oferta de trabajo. Hay que ser cuidadoso, el fútbol es dinámico, mañana puedo tener una oferta y si cuadra aceptarla. Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos”, aseguró Álvarez a TNT Sports apenas se fue del elenco universitario.

Pasaron pocos días y en Lima aseguran que el estratega tiene un completo acuerdo con la selección bicolor, que al igual que Chile se quedó sin el Mundial de 2026.

Aseguran que aún no hay acuerdo con Gustavo Álvarez y la selección peruana

A pesar que los medios incaicos afirman que Gustavo Álvarez será el nuevo DT del vecino país, en Bolavip Perú pusieron la pelota en el piso y afirman que aún no hay acuerdo.

“Desde el entorno de Gustavo Álvarez aseguraron que todavía no es el entrenador de la Selección Peruana ni tuvo algún ofrecimiento formal para serlo. Si bien no descartan que el argentino acepte la posibilidad de dirigir a La Bicolor, no está apurado en aceptar el cargo“, señaló el citado medio.

Gustavo Álvarez pone la pelota al piso en Perú. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

“Ahora, todos los caminos apuntan a su llegada para dirigir a Perú, pero todo está en pausa”, agregó.

Gustavo Álvarez quiere tomarse un tiempo para elegir su nuevo desafío tras su abrupta salida de Universidad de Chile, sobre todo considerando que la selección peruana no tiene ningún desafío oficial en 2026.

