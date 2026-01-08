Prometió que no, pero el tiempo parece dejarlo como mentiroso. Gustavo Álvarez se fue por la ventana trasera de Universidad de Chile, anunciando que partiría del CDA cuando aún faltaban dos fechas para el final de la Liga de Primera… y los azules todavía peleaban por entrar en la Copa Libertadores, cupo que no lograron.

En su adiós, el deté argentino juró que no tenía ofrecimientos ni intenciones de dirigir en ninguna parte. De hecho, sus palabras casi textuales fue que sólo pensaba en vacaciones y descansar este inicio de 2026.

Según explicó, su abrupta decisión de partir, pese a tener contrato y la posterior polémica económica por la indemnización que debía cancelar a los azules, se debió a diferencias con la directiva por falta de ambición deportiva.

No tenía nada: Álvarez “listo” en la selección peruana y fecha de presentación

Pero los hechos contradicen al ahora ex técnico de la U. Según informó el programa Campeonísimo de PBO Radio en Perú, Gustavo Álvarez ya tiene acuerdo y está listo como nuevo DT de la selección peruana.

Tweet placeholder

Según Carlos Alberto Navarro, Álvarez “está listo 99,9%” en la selección incaica y hasta tendría fecha de presentación: la próxima semana. El ex DT de la U llega por determinación del director general de la selección peruana, Jean Ferrari.

Publicidad

Publicidad

Y sí… de concretarse el arribo de Álvarez a la selección peruana podría ser una situación que comenzó a fraguarse tras su salida de la U o incluso en los últimos días. El problema es que el nombre del argentino aparece relacionado al representativo incaico desde hace varios meses.

Álvarez llegó a la U a principios de 2024, como campeón vigente desde Huachipato. Con los azules ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025 (frente a Colo Colo) y alcanzó semifinales de Copa Sudamericana, pero se cayó en la lucha por los dos títulos de la Liga de Primera con un registro total de 93 partidos dirigidos con 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas.