Gustavo Álvarez ya no va más en U. de Chile. Esta semana, el club confirmó su salida después de un acuerdo en que el DT solo pagará 200 mil dólares de los 1.2 millones que establecía su cláusula de la salida.

La partida forzada del argentino, quien no quería continuar por otra temporada citando diferencias con la dirigencia, dejó un mal gusto en la boca de hinchas e históricos. Más aún considerando el monto que pagó.

En el programa “Azul de la U, Cavi Contigo”, Luis Musrri se refirió al tema de Álvarez y tuvo durísimas palabras para el entrenador, asegurando que no transparentó la verdadera razón de su salida de la U.

“La sorpresiva ida de nuestro entrenador nos dejó ‘plop’, pero yo creo que él ya debe tener algo, no creo que se haya ido así porque sí, nomás“, mencionó el excapitán de los azules.

La salida forzada de Gustavo Álvarez genera polémica en U. de Chile | Photosport

ver también Gustavo Álvarez le responde a los hinchas de U de Chile: “El tiempo acomodará las cosas”

“Gustavo Álvarez ya tiene un precontrato en otro lugar”

“El amor dura hasta que llega una oferta, nomás. Yo no creo que Álvarez se haya ido dejando un año de contrato… Por más que tengas problemas con tu jefe, no vas a regalarlo así como él lo hizo”, añadió Luis Musrri.

Publicidad

Publicidad

“Sin duda, él ya tiene un precontrato en otro lugar, que para mí es Perú. Me parece que en marzo será anunciado”, cerró.