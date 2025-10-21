Un impresionante llamado y total premio de su gran esfuerzo recibió Luis Musrri, el hijo del ex capitán de Universidad de Chile, Luis Musrri, en la Pre Selección Masculina Sub 17 de básquetbol de Chile.

El nacido en Iquique sigue proyectando una gran carrera deportiva en esta preselección, donde deberá lucha por un lugar con la camiseta de la Roja para el Sudamericano de Paraguay.

“La Federación de Básquetbol de Chile se complace en convocar a los siguientes atletas como parte del proceso selectivo de la Pre Selección Masculina U17 que se prepara para el Sudamericano de la categoría que se disputará en diciembre en Asunción, Paraguay”, destacan en la información.

En ese sentido, también dejan en claro que “los deportistas comenzaron a entrenar este lunes en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa”.

¿Quién es Luis Musrri en básquetbol?

Campeón en torneos juveniles de básquetbol en Valparaíso, Luis Musrri paso a paso se abre un camino en el deporte, donde ahora tendrá una nueva oportunidad con la selección chilena.

Con paso por el Club Libertad 50 de Viña del Mar, luego dio un tremendo salto al Sportiva, donde fue parte de Liga Nacional de Básquetbol 2025, mientras que en agosto de este año aparece en Puerto Varas Basket, donde ahora tiene esta nueva nominación a la selección chilena.

Nacido el 25 de noviembre de 2009, de 1.80 metros, es hijo del ex capitán de la U Luis Musrri y Fabiola Pardo, la ex seleccionada nacional de básquetbol, por lo que tiene una historia ligada al deporte.

Eso sí, no es su primera vez en la Roja de básquetbol, donde en 2024 fue parte de la selección chilena Sub-15, donde es constantemente citado con un conocimiento por su gran juego.

Revisa la convocatoria de Chile: