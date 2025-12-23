Este martes se esperaba que saliera humo blanco en Colo Colo en torno a refuerzos para la temporada 2026, pero finalmente no ocurrió. El Cacique tuvo una nueva reunión de directorio, en la que se analizaron los nombres para tener al segundo refuerzo del año que viene.

Opciones aparecieron y varias, pero en Blanco y Negro se inclinaron por uno: Joaquín Sosa. El defensor uruguayo de 23 años, que pertenece al Bologna de Italia, es la principal carta que manejan para el puesto de central zurdo y es a quien querían anunciar hoy.

Sin embargo, problemas de última hora obligaron a que esto no pasara. Aunque para tranquilidad de los hinchas, ya hay una fecha definida en la que se podría confirmar el arribo del zaguero charrúa.

Colo Colo y la fecha en la que quiere anunciar a su segundo refuerzo

Colo Colo se quedó con las ganas de tener un regalo de Navidad para sus hinchas y no podrá presentar a su segundo refuerzo. Si bien el Cacique ha dado pasos importantes, todavía no logra destrabar el préstamo del jugador del Bologna, lo que deja la duda instalada: ¿Cuándo lo van a presentar?

Joaquin Sosa, el apuntado a ser segundo refuerzo de Colo Colo en 2026, todavía no puede ser anunciando. Foto: Getty Images.

El periodista Christopher Brandt entregó detalles de lo que será la negociación de aquí en más. “Joaquín Sosa avanza para convertirse en refuerzo de Colo Colo“, comenzó señalando en su cuenta de X (ex Twitter). “El directorio de Blanco y Negro no pudo aprobar hoy la contratación del defensa uruguayo porque aún queda ajustar algunos detalles con el Bologna“, añadió.

Ante este panorama, en el Cacique se fijaron un plazo para llegar con este problema solucionado. Esto será el próximo lunes 29 de diciembre, momento en el que se llevará a cabo una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro.

La idea de Colo Colo es poder dejar listo el tema antes de fin de año y, si es posible, también con el reemplazante de Alan Saldivia, quien tiene una oferta desde Brasil. Esto podría dejar hasta un tercer fichaje para ese día, también en la defensa.

Quedará esperar para ver si es que el Eterno Campeón logra avanzar de manera favorable en las negociaciones con el Bologna. El jugador estaba a préstamo en Independiente de Santa Fe hasta hace algunas semanas y mira atento lo que pase con su futuro.

Colo Colo se tomará unos días para seguir negociando con los nombres que quiere para reforzarse de cara al 2026. El Cacique apuesta por un 2025 con al menos dos figuras nuevas y así ilusionarse con volver a pelear títulos después de un año para el olvido.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo por ahora disfruta de los últimos días de vacaciones antes del inicio de la pretemporada. El Cacique tendrá las evaluaciones previas a las prácticas desde el 3 de enero y luego se enfocará en entrenamientos para lo que será la Serie Río de La Plata en Uruguay, donde disputará tres amistosos hasta ahora.