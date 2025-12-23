ver también Un cacho total: el nuevo dolor de cabeza que le da Salomón Rodríguez a Colo Colo

La situación de Salomón Rodríguez está muy lejos de lo que se esperaban en Colo Colo. El delantero que llegó como la gran carta de gol para el centenario terminó siendo un fracaso total y hoy ya no sólo no saben qué hacer, sino que además les da más problemas.

El ex Godoy Cruz no vio una finalizó la temporada cortado por Fernando Ortiz. Su futuro es un misterio y, mientras el club le busca una salida, se enfrenta a un enorme cacho al no poder negociar con otro 9.

Aníbal Mosa y Daniel Morón hablaron este martes en el Estadio Monumental en la presentación de Matías Fernández Cordero, donde aprovecharon de abordar el caso del uruguayo. Ahí no sólo confirmaron que lo quieren sacar, sino que les está frenando el mercado.

Colo Colo está amarrado a Salomón Rodríguez para buscar un 9

Salomón Rodríguez no ha dado el ancho y Colo Colo no sabe qué hacer con él. El Cacique le busca la salida pero no hay club que quiera pagar lo que cobra en el Cacique, lo que está frenando la búsqueda de un nuevo centrodelantero.

Salomón Rodríguez no para de darle problemas a Colo Colo. Foto: Photosport.

Este martes en la presentación de Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo del 2026, Aníbal Mosa fue consultado por la búsqueda de un arquero y del 9. “No hemos llegado a ese punto todavía. Queríamos ir paso a paso con el lateral derecho, esperamos pronto entregar al directorio un central zurdo, después ver lo de Alan Saldivia y después vamos a pasar al 9“.

“No queremos juntar todas las cosas porque hemos ido dando pasos seguros. Cuando lleguemos del 9 y los puestos, seguramente vamos a conversar con Daniel y el directorio sobre el arquero“, añadió.

Tras ello, el mandamás de Colo Colo entró de lleno en el caso de Salomón Rodríguez. “Venimos conversando con su representante hace semanas, meses. Hemos hablado y creemos que lo mejor es que Salomón reactive su carrera y tome oxígeno en otro club. En eso estamos trabajando, creemos que es lo mejor para el jugador y el club“.

De hecho, Aníbal Mosa reveló que hay interesados, aunque con mucho por definir aún como para ilusionarse con su salida. “Hay alternativas, pero hay que ver cuál es la mejor para él, donde se sienta cómodo y eso está en manos de su representante que lo conoce mejor que nosotros“.

Ya más tarde el gerente deportivo del Eterno Campeón, Daniel Morón, respondió claramente a si la llegada de un nuevo centrodelantero depende del adiós del uruguayo. “Sí, está más supeditado a la salida de Salomón“.

Colo Colo por ahora sigue teniendo a Salomón Rodríguez como uno de sus atacantes para el 2026. El Cacique no podrá avanzar en la búsqueda de un 9 hasta que el ex Godoy Cruz se vaya.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Colo Colo busca sacar lo antes posible Salomón Rodríguez, quien disputó un total de 26 partidos oficiales. Marcó 3 goles y no tuvo asistencias en los 1.101 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

