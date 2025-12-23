Después de muchos rumores, este martes Colo Colo dio un paso clave y presentó oficialmente a su primer refuerzo para la temporada 2026. El Cacique anunció el arribo de Matías Fernández Cordero, quien llega con un rol fundamental para el año que viene.

El lateral cerró su exitoso ciclo en Independiente del Valle, donde fue hasta campeón de Copa Sudamericana, para aterrizar en el Estadio Monumental a tomar el lugar de Mauricio Isla y Óscar Opazo. Algo que lo tiene feliz pero no sólo a él, sino que también a su pareja.

Reflejo de ello fue lo que ocurrió esta tarde en la sala de prensa de la Ruca, donde el jugador fue presentado ante los medios de comunicación. Ahí no le importó que todavía se estuvieran llevando a cabo las cosas y se metió para festejar el hito.

Pareja de Matías Fernández Cordero explota de felicidad con su arribo a Colo Colo

Matías Fernández Cordero se transformó oficialmente en refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. El lateral fue presentado este martes en el Estadio Monumental y lo hizo acompañado de su pareja.

Matías Fernández Cordero celebró con su pareja su llegada a Colo Colo. Foto: TNT Sports.

Lesly Otto estuvo en la Ruca y mostró cada uno de los pasos que dio el ex Independiente del Valle en su primer día en la Ruca. Una emoción que no pudo aguantar y que la llevó a protagonizar un particular episodio.

A diferencia de muchas otras presentaciones, la pareja esperó al final de la conferencia de prensa para meterse frente a las cámaras. Con un beso y un rostro lleno de alegría, también posó para las fotos y hasta hizo el gesto tradicional de la mano de los hinchas albos.

Ante la sorpresa de los medios de comunicación por su actuar, Lesly Otto fue clara: “Es que yo soy del Colo“, dijo. Esto, antes de soltarle un cariñoso “Te amo” al lateral que ya vestía la camiseta del Cacique.

El jugador ahora disfrutará de unos pocos días de vacaciones antes de sumarse al inicio de la pretemporada alba. En ella intentará ganarse un lugar como titular y así aportar con toda su experiencia en el extranjero.

Matías Fernández Cordero ya es refuerzo de Colo Colo y quiere empezar cuanto antes a demostrar que viene a ser un pilar. El Cacique necesita con urgencia alegrías después de un centenario para el olvido y ruega que el lateral sea una pieza fundamental para alcanzarlas.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández Cordero en Independiente del Valle?

Matías Fernández Cordero ya es refuerzo de Colo Colo tras haber disputado en total 128 partidos oficiales con Independiente del Valle. En ellos marcó 1 gol y 17 asistencias en los 10.181 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.