La U de Chile comienza a avanzar con el armado de su plantel para el 2026. Con el inminente arribo de Francisco Meneghini a la banca del Bulla, hay nombres que están negociando su continuidad, mientras otros arman las maletas.

Los cambios que habrá tras el final del proceso de Gustavo Álvarez traerá novedades en cuanto a jugadores. Uno de los que se va ya no estuvo esta temporada y tampoco tendrá espacio en el año que viene.

Es así como pese a que aún el club no anuncia su salida, el jugador aprovechó de despedirse en sus redes sociales con un sentido mensaje. Muestra clara de que Paqui viene con la podadora bajo el brazo rumbo al CDA.

Mauricio Morales se despide de la U con un futuro incierto

La U espera por la firma de Francisco Meneghini como nuevo técnico pero mientras avanza con el armado del plantel. El Bulla tendrá una nueva salida en el 2026 luego que Mauricio Morales anunciara que deja el club.

Mauricio Morales le dice adiós a la U antes del inicio del proceso de Francisco Meneghini. Foto: Photosport.

El mediocampista no fue parte del Romántico Viajero en 2025 y se fue a préstamo a Magallanes para sumar minutos. Y pese a que los tuvo y que volvió a entrenar al Centro Deportivo Azul tras el final de la Primera B, no seguirá en el club.

Publicidad

Publicidad

Fue el propio Mauricio Morales quien anunció su salida de la U a través de su cuenta de Instagram, donde dejó un sentido mensaje. “Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de Chile“, señaló de entrada.

ver también “Era de los pocos que…”: Johnny Herrera pone sus fichas en ex figura europea de la U para el 2026

En esa misma línea, el volante valoró lo que le dio el Romántico Viajero a lo largo de los años. “Estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador“.

En el elenco estudiantil están tratando de acelerar todo lo que pueden mientras esperan por el arribo del sucesor de Gustavo Álvarez. Tras no lograr los objetivos en 2025, el club apunta a una renovación total para dar ese paso que le ha faltado.

Publicidad

Publicidad

La U tiene al primer cortado de la era de Francisco Meneghini. El Romántico Viajero separa sus caminos con un Mauricio Morales que ahora espera poor una oferta para seguir con su carrera en otro lugar.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Morales en la U?

Mauricio Morales cierra su etapa en la U luego de haber disputado un total de 33 partidos oficiales. En ellos aportó con 1 gol y no tuvo asistencias en los 1.599 minutos que acumuló dentro de la cancha.