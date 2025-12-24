En el año 2020, sorpresa causaba en el fútbol chileno la salida de una joyita de la cantera de la U de Chile. Luis Rojas, delantero formando en el Romántico Viajero, dio el salto al extranjero y muchos, incluido Johnny Herrera, le veían un futuro prometedor.

Su traspaso al recién ascendido Crotone ilusionó al país con la aparición de un nuevo talento, pero nada de esto paso. Después de años intentando ganar protagonismo, dejó Europa luego de sus pasos por el Pro Vercelli y Trencin.

El fútbol chileno lo recibió de vuelta para que vistiera la camiseta de la Universidad de Concepción, donde terminó siendo clave para ser campeones y lograr el ascenso. Ahora, a la espera de la Liga de Primera 2026, el ex arquero e ídolo no pierde la esperanza de que por fin pueda explotar.

Hasta se agarró con el DT: los elogios de Johnny Herrera a ex joya europea de la U

Johnny Herrera ahora sí se ilusiona con el despertar de Luis Rojas en el fútbol chileno. El ex arquero e ídolo de la U compartió camarín con el canterano azul y es testigo de su talento, el que ruega pueda demostrar en Primera División.

Luis Rojas volvió a Chile y la rompió con la U de Conce, por lo que Johnny Herrera confía en que se viene su prime. Foto: Photosport.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el otrora capitán del Bulla aseguró que “todavía le tengo fe. Era uno de los pocos que vi en la U que podía sacarse jugadores sin problemas“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Johnny Herrera remarcó que no se entendía que antes de irse Europa no le sacaran el jugo en el Romántico Viajero. “Yo lo conocí a los 18 años y deslumbró“.

ver también “En ese caso, vuelvo yo”: Johnny Herrera le pone la lápida a Gabriel Arias en la U

De hecho, el ex arquero de la U reveló que se agarró con el técnico de ese entonces por no utilizarlo. “Yo estaba peleando con (Hernán) Caputto porque no lo ponía. Había que darle oportunidades, no lo ponía nunca“.

El delantero espera tener una revancha en la Primera División y así volver a instalarse como una de las grandes cartas del fútbol chileno. A sus 23 años aún está a tiempo de relanzar su carrera y espera que sea en su tierra donde tenga la oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Luis Rojas tiene el visto bueno de Johnny Herrera para romperla en la Liga de Primera 2026. El delantero quiere hacer historia con la ascendida U de Conce y así ganarse un lugar en la selección chilena.

¿Cuáles fueron los números de Luis Rojas en la U de Conce?

Luis Rojas llegó a mitad de año a la Universidad de Concepción, en la que logró disputar un total de 14 partidos oficiales. En ellos aportó con 4 goles y 1 asistencia en los 1.039 minutos que alcanzó dentro de la cancha.