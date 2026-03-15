Colo Colo buscará seguir por la senda triunfal este lunes cuando reciba a Huachipato en el cierre de la fecha 7 de la Liga de Primera 2026. Los albos tienen en sus manos la posibilidad de seguir líderes en solitario del torneo, aunque para eso debe ganar sí o sí en el Estadio Monumental.

Esto lo tiene más que claro Fernando Ortiz, quien en el pasado partido ante Audax Italiano jugó como DT el mejor partido de lo que va de año con los albos.

Pese al corto 1-0 en el marcador, el Cacique sacó una distancia bastante larga respecto a los itálicos e hizo méritos para anotar aunque un tanto más para estirar su ventaja. Por lo mismo, el Tano apelará por una básica del fútbol: equipo que gana, repite.

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Ortiz tiene listo el once de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

De acuerdo a información entregada por el medio Cacique Pasión, Ortiz tiene en mente repetir el equipo que comenzó jugando ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida el pasado fin de semana.

Con esto se mantiene la línea de tres en el fondo con Arturo Vidal jugando como líbero, la presencia de Pastrán en el mediocampo y de Romero como única referencia de área. Y ojo, que sería el segundo partido seguido de Javier Correa comenzando entre lo suplentes.

Arturo Vidal irá de titular otra vez como defensor en Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Así las cosas, la formación del Cacique para recibir a Huachipato será con Fernando de Paul en portería; Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Jonathan Villagra en defensa; Diego Ulloa, Félipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Maxi Romero en delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Huachipato?

Albos y acereros se verán las caras este lunes 16 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y contará con el arbitraje de Claudio Díaz.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Huachipato este lunes en el Estadio Monumental por la fecha 7.

El entrenador Fernando Ortiz repetirá la formación titular utilizada en el triunfo ante Audax Italiano.

Arturo Vidal jugará como líbero en una línea defensiva de tres integrantes ante los acereros.

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