El Cacique enfrentará a Huachipato en un duelo que puede marcar su clasificación a las semifinales del certamen doméstico.

Colo Colo cambia el chip tras su buena victoria ante La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026. Ahora los albos deben centrar sus energías para enfrentar a Huachipato por la Copa de la Liga, certamen donde están a detalles de quedar eliminados.

Y es que la última derrota ante Coquimbo Unido por el torneo doméstico dejó al equipo de Fernando Ortiz muy complicado. El Cacique es segundo con diez puntos, mientras que el cuadro Pirata es líder con 11 unidades a una fecha por cerrar la fase de grupos.

Así las cosas, el Popular necesita de una ayuda de Deportes Concepción recibiendo a Coquimbo este viernes 5 de junio antes de pensar en su duelo ante Huachipato del domingo en el CAP. Aunque ojo, para esa visita a los acereros ya hay bajas confirmadas en el equipo de Ortiz.

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Colo Colo visitará a Huachipato con bajas importantes

Para empezar hay que decir que el Cacique jugará este duelo en el sur sin la presencia del defensor Diego Ulloa y el mediocampista Víctor Felipe Méndez. Ambos están convocados en la selección chilena para los duelos ante Portugal y el Congo, razón por la cual están descartados.

Además, hay que sumar el nombre de Gabriel Maureira, quien están nominado en la selección Sub 20 para el amistoso ante Brasil que se jugará el sábado en el Estadio Nacional. Pese a que los tiempos dan, todo apunta que no será considerado para la visita a Huachipato del día siguiente.

Gabriel Maureira y Diego Ulloa serán bajas en Colo Colo para visitar a Huachipato. | Foto: Photosport.

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Y ojo, que a estos nombres hay que agregar al propio Fernando Ortiz, quien fue expulsado en el duelo ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, razón por la cual no podrá sentarse en la banca este domingo.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga 2026?

Albos y acereros se verán las caras este domingo 7 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio CAP. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Fernando Ortiz fue expulsado y no dirigirá a Colo Colo ante Huachipato.

fue expulsado y no dirigirá a Colo Colo ante Huachipato. Diego Ulloa y Víctor Méndez son bajas tras ser convocados a la selección chilena. Tampoco estará el arquero Gabriel Maureira, citado en la Roja Sub 20.

y Víctor Méndez son bajas tras ser convocados a la selección chilena. Tampoco estará el arquero Gabriel Maureira, citado en la Roja Sub 20. Colo Colo marcha segundo en el Grupo A de la Copa de la Liga con diez puntos, una unidad abajo de líder Coquimbo Unido.

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