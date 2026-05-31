El entrenador del elenco granate explicó cómo se dio el desarrollo del partido por la fecha 14 de la Liga de Primera.

Un entretenido partido se jugó este sábado en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena luchó pero se terminó inclinando por 4-2 frente a Colo Colo por la Liga de Primera.

Los papayeros igualaron dos veces el marcador ante los albos, alcanzaron a ilusionarse luego del 2-2 parcial, sin embargo, el puntero del fútbol chileno terminó imponiendo sus términos.

Tras el partido el entrenador de los granates, Felipe Gutiérrez, respondió las preguntas de la prensa y explicó cómo se desarrolló el compromiso, que terminó siendo derrota para su equipo.

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Felipe Gutiérrez alaba a Colo Colo

Felipe Gutiérrez dio a conocer la táctica que ocuparon en La Portada, la cual por minutos le resultó y complicó al líder de la Liga de Primera.

“Intentamos un plan de juego diferente: darle el dominio del balón a Colo Colo y sostener esa paciencia. Lo pudimos hacer durante un tiempo determinado, pero ellos terminaron sacando adelante el resultado“, dijo el ex seleccionado nacional.

Felipe Gutiérrez en la banca de La Serena. Foto: Cristian Silva/Photosport

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“Es difícil sostener a Colo Colo con la calidad de jugadores que tiene. Son muy buenos en todas las líneas“, dijo con sinceridad Felipe Gutiérrez.

Deportes La Serena se encuentra en el puesto 12° de la Liga de Primera, con 17 puntos, cerca de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

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En síntesis

Colo Colo venció por 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada.

venció por 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada. El entrenador de los granates, Felipe Gutiérrez , diseñó un plan táctico de contraataque.

, diseñó un plan táctico de contraataque. Deportes La Serena ocupa el puesto 12° del torneo con 17 unidades totales.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera