¿Ganó la Champions League?: La potente respuesta de Claudio Bravo contra chaqueteros en redes

Este sábado se definió el torneo más importante de Europa y el nombre del Bicampeón de América volvió a salir a la palestra.

La Champions League se definió este sábado 30 de mayo. PSG igualó 1-1 ante Arsenal, por lo que la final se estiró hasta los penales. Desde los doce pasos, los dirigidos por Luis Enrique fueron más efectivos y se quedaron por segunda vez con el torneo.

“La forma en que jugamos toda la temporada, creo que merecimos ganar la Champions League. Arsenal fue un rival muy duro. Pero ahora intentaremos ir por un nuevo título el próximo año. ¿Porqué no? Puedo llegar a cuatro Champions”, enfatizó Luis Enrique tras el pitazo final.

ver también PSG vs Arsenal: la mano y el pisotón que desatan polémica en la final de la Champions League

Pero en Chile se desató otro debate en torno a la Champions. Esto tuvo relación con la cantidad de jugadores nacionales que han dicho presente en la definición del torneo. A nivel masculino

Arturo Vidal fue titular en 2015, aunque no pudo ganar el trofeo con la Juventus y sucumbió ante Barcelona. Por su parte, a nivel femenino Christiane Endler es la única representante nacional que ha dicho presente en este tipo de instancias.

¿Ganó la Champions League? Claudio Bravo responde a chaqueteros

El tema es que el nombre de Claudio Bravo también figura como el único chileno en haber ganado la Champions League. Aunque esto en un minuto estuvo en duda ya que la UEFA no lo consideró por no sumar minutos en la campaña del 2014-2015.

ver también Manuel Pellegrini asusta al Betis: solitario festejo tras llegar a Champions enciende alarmas

Por lo que se vuelve a indicar que el Bicampeón de América no cuenta con dicho título. Sin embargo, el propio ex Colo Colo decidió responder en redes sociales a los que se dieron vuelta la chaqueta para ningunearlo.

Publicidad

Publicidad

Claudio Bravo respondió a chaqueteros en redes sociales

“No lo consideraron como campeón”, fue el comentario que se dejó leer contra Bravo en la cuenta “@arrietismo”. Tras ello, el bolero respondió: “Creo que sí. Tengo la medalla en la casa + 1M euros por ganarla”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Luis Enrique se coronó campeón de la Champions League este sábado tras vencer por penales.

El exguardameta Claudio Bravo defendió su título de Champions League de la temporada 2014-2015.

La arquera Christiane Endler es la única chilena en jugar la final femenina del certamen.