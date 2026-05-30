La derrota del Arsenal volvió a poner sobre la mesa una serie de coincidencias entre 2006 y 2026. Sin embargo, cuando las comparaciones apuntaban incluso al Mundial, un detalle clave terminó por derrumbar la teoría.

En una intensa final de Champions League, el Arsenal no pudo sellar la hazaña y cayó en los penales contra el Paris Saint Germain, quien selló su gran momento al levantar por segunda vez en su historia la Copa de Europa.

La final de este año marcó la segunda presencia de los Gunners en una definición de Champions, repitiendo el desenlace que vivió en 2006 al quedarse con el subcampeonato.

La coincidencia ha llamado la atención de los aficionados, especialmente porque otros hechos ocurridos hace 20 años también parecen haberse repetido, alimentando la teoría de que incluso el resultado del próximo Mundial podría seguir el mismo patrón.

El resultado que no se dará en el Mundial

Las coincidencias no terminan ahí. En 2006, Arsenal eliminó al Real Madrid en su camino hacia la final de la Champions League, algo que también ocurrió en la edición de 2026.

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A ello se suma otro llamativo paralelismo fuera del fútbol: ese mismo año se estrenó la primera película de El diablo viste a la moda, mientras que en 2026 llegó su esperada secuela.

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Por ello, la nueva derrota de los “Gunners” en una final europea ha alimentado una curiosa teoría entre los aficionados, quienes han encontrado múltiples similitudes entre ambos años. Sin embargo, el paralelismo se rompe al mirar el Mundial.

En 2006, Italia conquistó su cuarta Copa del Mundo, un desenlace que esta vez es imposible de repetir, ya que la Azzurra no logró clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, aún quedan algunas coincidencias que podrían mantenerse.

Francia, que terminó como subcampeona en aquella edición tras caer en la recordada final de Berlín,llega nuevamente como una de las grandes candidatas al título y además fue finalista en el último Mundial.

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Por su parte, Alemania, que ocupó el tercer lugar en 2006, y Portugal, que finalizó cuarto, también aparecen entre las selecciones llamadas a pelear por los puestos de este Mundial. ¿Se repetirá parte de aquella historia o las coincidencias terminarán definitivamente en el camino?