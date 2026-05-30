El georgiano provocó la infracción que derivó en la paridad durante la final de Champions, gracias al Balón de Oro.

En un duelo cargado de tensión en Hungría por la final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal, los detalles marcan la diferencia. Prueba de ello ocurrió promediando el segundo tiempo, con ventaja mínima para los londinenses.

Los gunners habían abierto el marcador en el comienzo del lance, gracias al alemán Kai Havertz. Sin embargo, en el mejor momento de los galos en el encuentro, aparecieron sus máximas figuras para equilibrar las fuerzas en Budapest.

Desborde por izquierda del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien fue derrivado dentro del área por el español Cristhian Mosquera. El árbitro cobró sin dudarlo penal para el PSG, y tras la intervención del VAR para ratificar la acción, Ousmane Dembélé puso la paridad por 1-1 ante Arsenal.

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Mira la secuencia para el empate del PSG ante Arsenal:

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