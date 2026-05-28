Otra mala noticia para Fernando Gago tras la jornada de jueves en el CDA. Volante dejó antes el recinto y partió a hacerse los exámenes.

U de Chile ha tenido una complicada semana con miras al partido ante Deportes Concepción. Los azules vienen de caer ante Cobresal y las lesiones siguen sacudiendo al equipo pese a la semana de descanso por el duelo postergado con O’Higgins.

Esta vez, el entrenamiento de día jueves dejó a otro caído en el CDA. Se trata de Israel Poblete, quien según el medio Emisora Bullanguera, “sintió dolores musculares en el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul y tuvo que abandonar el recinto para exámenes”.

El volante azul viene siendo titular con Fernando Gago y antes de su llegada también. Más de 10 partidos al hilo podrían llegar a su fin, si es que los resultados médicos lo borran para el duelo ante los lilas.

No solo Poblete: las otras bajas en U de Chile

Los azules podrían perder a tres de sus titulares para el partido contra Deportes Concepción. Es que si se llega a confirmar la baja de Israel Poblete, la defensa azul también llega “coja” en relación a los hombres que suelen jugar en el XI.

Poblete en duda en la U /Photosport

Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez siguen entre algodones y entrenaron diferenciado esta semana, según el citado medio. Se ve complejo el panorama para que puedan jugar como titulares, dando espacio a Bianneider Tamayo y Franco Calderón.

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Con miras al partido de este sábado, a las 17.30 horas en el Estadio Nacional, Fabián Hormazábal tomó la palabra en la U. El carrilero derecho metió presión para dejar atrás la irregular campaña.

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“Creo que debemos estar tranquilos y que no podemos perder más puntos. Concepción es un equipo que está necesitado”, lanzó, dejando en claro que es obligación ganar para no dejar escapar al líder Colo Colo.