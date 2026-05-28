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Copa Libertadores

El lloriqueo de Boca Juniors en la previa de la “final” contra la Católica ejercer presión

Insólito: Boca Juniors alega que lo han perjudicado y mete presión en la previa de la "final" contra Universidad Católica.

Por Diego Jeria

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El lloriqueo en Boca antes del partido contra la UC.
© Planeta BocaEl lloriqueo en Boca antes del partido contra la UC.

Universidad Católica visita a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. La UC llega primera en la tabla con 10 puntos, y se juega la clasificación contra un xeneize obligado, tercero con 7 unidades.

En paralelo, Cruzeiro (segundo en el grupo con 8 positivos) se mide ante el eliminado Barcelona de Ecuador. Es decir: chilenos, argentinos y brasileños están obligados a ganar para no pasar susto.

Quizás por ello, y ante la amenaza de un fracaso que los envíe a Copa Sudamericana, eliminados de la Libertadores, las inmediaciones de La Bombonera despertaron este jueves con un insólito lloriqueo de los hinchas xeneizes.

En las paredes de La Bombonera y los alrededores del Barrio de La Boca aparecieron carteles con las leyendas “Boca contra todos” y “no se metan con Boca“. Insólito, por decir lo menos…

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Boca presiona al árbitro contra la Católica

Las frases son un claro mensaje para el arbitraje de cara al duelo del xeneize contra Universidad Católica, encuentro trascendental para ambos equipos en su afán de meterse en octavos de final de la Copa Libertadores.

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Es que en el cuadro dirigido por Claudio Úbeda aún están furiosos con el arbitraje del empate 1-1 ante Cruzeiro. En Boca reclamaron un gol anulado por una mano que además alegan no fue revisada por el VAR.

Y la designación para la “final” entre Boca y la Católica no pasó desapercibida: arbitrará el polémico árbitro colombiano, Wilmar Roldán.

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Así la Católica no la tendrá nada de fácil. Visita a Boca en La Bombonera, con el equipo argentino obligado a ganar, y con el lloriqueo de los hinchas locales presionando al polémico Wilmar Roldán.

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Resumen:

-Universidad Católica lidera el Grupo D con 10 puntos previo al duelo contra Boca.

-El árbitro colombiano Wilmar Roldán dirigirá el encuentro decisivo en el estadio La Bombonera.

-Boca Juniors ocupa el tercer lugar con 7 unidades y necesita vencer para clasificar.

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