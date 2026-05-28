Los cruzados son líderes del grupo, pero incluso podrían quedar terceros y eliminados del torneo si se dan dos resultados.

U Católica se juega su gran final en el llamado Grupo de la Muerte en Copa Libertadores. Los cruzados visitan esta noche a Boca Juniors, en un duelo en que ambos apuestan al todo o nada.

El equipo de Daniel Garnero ha ganado sus dos encuentros de visita (Cruzeiro y Barcelona), lo cual le dio puntos claves para estar en la cima del Grupo D. Con 10 puntos, la franja los mira a todos desde arriba.

Pese a lo anterior, aún no está clasificada la UC, por lo que Boca siendo tercero podría incluso superarlos en la tabla. Además, Cruzeiro cierra su grupo en Brasil ante el eliminado Barcelona de Ecuador.

¿A qué hora y dónde ver el duelo Boca Juniors vs U Católica?

El partido entre Boca Juniors y U Católica se juega este jueves 28 de marzo, a las 20:30 horas de Chile. El duelo se verá por el canal ESPN 5 en TV y por streaming en la app Disney+ en su plan Premium.

Un verdadera final se verá en Argentina /Photosport

¿Qué se juegan ambos equipos?

U Católica tiene la primera opción de clasificarse a octavos de final en Copa Libertadores. Para ello debe ganar o empatar, con lo que superará a Boca Juniors en la tabla del grupo. Eso, independiente de lo que haga Cruzeiro.

Publicidad

Publicidad

En caso que la UC pierda en Argentina, será superada por Boca Juniors pese a quedar con el mismo puntaje (por enfrentamientos entre ellos). Ahí los cruzados deben esperar que Cruzeiro no derrote en casa a Barcelona, para así clasificarse segundos del grupo.

En caso que no ocurra ninguno de los eventos favorables para la franja, terminarán terceros del grupo y clasificarán al playoff de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también Que sea mufa: La nueva camiseta de Boca Juniors que debutará ante Universidad Católica

Posibles formaciones de Boca y la UC

Los XI probables que saltarán a La Bombonera son Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Por su parte, U Católica iría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas; Clemente Montes y Fernando Zampedri.