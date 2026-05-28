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Copa Libertadores

Que sea mufa: La nueva camiseta de Boca Juniors que debutará ante Universidad Católica

El cuadro Xeneize jugará esta noche con una nueva indumentaria que homenajea el bicampeonato de Copa Libertadores logrado en el 2001.

Por Patricio Echagüe

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Boca jugará esta noche con una nueva camiseta.
© Getty Images.Boca jugará esta noche con una nueva camiseta.

Universidad Católica y Boca Juniors se juegan uno de los partidos más importantes de esta jornada en la Copa Libertadores 2026. Cruzados y xeneizes chocarán en La Bombonera en búsqueda de la clasificación a los octavos de final, con la UC teniendo una pequeña ventaja inicial

Y es que al equipo de Daniel Garnero le basta apenas un empate para sellar su clasificación, mientras que los dirigidos por Claudio Úbeda están obligados a ganar para lograrlo.  

De cara a este objetivo el equipo argentino apostará por una osada movida: la de hacer debutar una nueva camiseta en un partido de todo o nada para ellos.

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Por medio de sus redes sociales el cuadro trasandino oficializó la nueva indumentaria que utilizarán esta noche en La Bombonera, inspirada en el bicampeonato de Copa Libertadores logrado en el 2001.

La nueva camiseta de Boca Juniors que debutará esta noche ante Universidad Católica.

La nueva camiseta de Boca Juniors que debutará esta noche ante Universidad Católica.

Esta camiseta está inspirad en el modelo con el que Boca logró el bicampeonato en la Copa Libertadores entre el 2000 y 2001.

Esta camiseta está inspirad en el modelo con el que Boca logró el bicampeonato en la Copa Libertadores entre el 2000 y 2001.

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En Argentina avisan que esta camiseta solo se utilizará esta noche ante la UC.

En Argentina avisan que esta camiseta solo se utilizará esta noche ante la UC.

Y ojo, que de acuerdo a los medios argentinos, solo se utilizará esta noche ante los cruzados. Por lo mismo, la UC tiene una oportunidad inmejorable de dejar como absoluta mufa esta indumentaria, justo en un momento de tensión para el club xeneize.

¿A qué hora jugará Universidad Católica ante Boca Juniors?

Cruzados y xeneizes se verán las caras hoy jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en La Bombonera. Este partido será válido por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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En síntesis

  • Universidad Católica y Boca Juniors juegan por el pase a octavos de final.
  • A la UC le basta un empate, mientras que Boca debe ganar para clasificar.
  • Boca Juniors estrenará una camiseta inspirada en 2001 solo para este partido.
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